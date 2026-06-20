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JPNN.com - Daerah - Sumsel

Hutama Karya Gandeng Pemda untuk Percepat Pembebasan Lahan Tol Betung

Sabtu, 20 Juni 2026 – 16:42 WIB
Hutama Karya Gandeng Pemda untuk Percepat Pembebasan Lahan Tol Betung - JPNN.COM
Pembangunan JTTS. Foto: dokumen Hutama Karya.

jpnn.com, BANYUASIN - PT Hutama Karya (Persero) memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah guna mempercepat penyelesaian pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) di Sumatera Selatan, khususnya Ruas Palembang-Betung dan Betung-Tempino-Jambi. 

Langkah percepatan tersebut dibahas dalam pertemuan antara manajemen Hutama Karya dengan Bupati Banyuasin Askolani dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Abdur Rohman Husein. 

Fokus utama pembahasan adalah penyelesaian sejumlah kendala pembebasan lahan yang masih menjadi hambatan pembangunan tol. 

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Di Kabupaten Banyuasin, Hutama Karya menyoroti persoalan pengadaan lahan pada akses Exit Tol Pangkalan Bali dan Exit Tol Betung yang dinilai krusial untuk mendukung konektivitas masyarakat menuju Tol. 

Bupati Banyuasin Askolani menegaskan, komitmen pemerintah daerah untuk mendukung penuh pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut. 

"Pemkab Banyuasin siap melakukan koordinasi lintas instansi serta monitoring berkala guna mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di lapangan," tegas Askolani, Sabtu (20/6/2026). 

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Sementara itu, di Kabupaten Musi Banyuasin, rapat koordinasi percepatan pengadaan lahan Jalan Tol Betung-Temlino-Jambi juga digelar sebagai tindak lanjut pembahasan bersama Kantor Staf Presiden (KSP). 

Wakil Bupati Musi Banyuasin Abdur Rohman Husein menyatakan pemerintah daerah siap membantu mencari solusi atas berbagai kendala pengadaan tanah yang masih dihadapi proyek tersebut. 

Hutama Karya dan Pemda perkuat sinergi percepatan pembebasan lahan Tol Palembang-Betung serta Betung--Tempino-Jambi guna mendukung kelancaran pembangunan.

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TAGS   Tol Betung  Hutama Karya  Pembebasan Lahan  Tol Betung-Tempino-Jambi  pemda sumsel  Tol Palembang-Betung 
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