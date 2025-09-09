Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan - Pendidikan

Hutama Karya Hadirkan Program HK Peduli Pendidikan untuk Generasi Emas Indonesia

Selasa, 09 September 2025 – 19:39 WIB
Hutama Karya Hadirkan Program HK Peduli Pendidikan untuk Generasi Emas Indonesia - JPNN.COM
Hutama Karya menegaskan komitmen lima tahun memperkuat akses pendidikan dengan menghadirkan Program HK Peduli Pendidikan melalui tiga pilar yang saling melengkapi, yakni literasi komunitas, beasiswa pendidikan, dan sarana prasarana sekolah. Foto: Dokumentasi Hutama Karya

jpnn.com, JAKARTA - PT Hutama Karya (Persero) atau Hutama Karya menegaskan komitmen lima tahun memperkuat akses pendidikan melalui Program HK Peduli Pendidikan yang disampaikan bertepatan dengan Hari Literasi Internasional.

Sebagai payung program, inisiasi ini bergerak melalui tiga pilar yang saling melengkapi, yakni literasi komunitas, beasiswa pendidikan, dan sarana prasarana sekolah.

Pilar literasi komunitas mencakup Motor Pustaka dan Perahu Pustaka, perpustakaan digital (Edu-BP), Pojok Literasi, serta donasi buku melalui ATM Buku yang menghidupkan budaya baca di desa dan pulau.

Baca Juga:

Hutama Karya Hadirkan Program HK Peduli Pendidikan untuk Generasi Emas Indonesia

Pilar beasiswa pendidikan memperluas akses pembiayaan bagi siswa, santri, dan mahasiswa rentan, sekaligus pengayaan vokasi melalui HK Mengajar yang menjembatani sekolah dan industri.

Pilar sarana prasarana memperbaiki ekosistem belajar, meliputi rehabilitasi ruang kelas dan asrama, penyediaan perangkat TIK (laptop, komputer, proyektor, internet), perabot belajar, hingga APE untuk PAUD dan fasilitas pendukung yang telah menjangkau ribuan penerima manfaat di seluruh nusantara.

Baca Juga:

Program tersebut dijalankan sesuai koridor TJSL BUMN dan mendukung target SDGs 4 tentang Pendidikan Berkualitas yang bukan sekadar kewajiban regulasi, melainkan investasi jangka panjang perusahaan untuk masa depan bangsa.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Adjib Al Hakim menyampaikan program literasi komunitas yang terdiri dari Motor Pustaka dan Perahu Literasi menjadi bukti bagaimana perusahaan infrastruktur dapat menjembatani kesenjangan akses pendidikan dan minimnya fasilitas literasi di daerah terpencil.

Hutama Karya menegaskan komitmen lima tahun memperkuat akses pendidikan dengan menghadirkan Program HK Peduli Pendidikan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Hutama Karya  HK Peduli Pendidikan  Hari Literasi Internasional  pendidikan  Adjib Al Hakim 
BERITA HUTAMA KARYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp