Hutama Karya Meluncurkan Mozy, Perjalanan Jadi Lebih Aman

jpnn.com - HUTAMA Karya meluncurkan aplikasi Mozy serta meresmikan tampilan baru Command Center pada Rabu (22/4).

Sebelum bernama Mozy aplikasi ini dikenal sebagai HK Toll Apps. Mozy merupakan penggabungan dari kata move dan easily yang merepresentasikan aplikasi yang dirancang untuk mendukung mobilitas secara lebih praktis, nyaman, dan mudah digunakan kapan pun serta di mana pun.

Rebranding ini menjadi bagian dari pengembangan ekosistem digital yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki kedekatan yang lebih kuat dengan pengguna.

Selain nama utama Mozy, Hutama Karya juga memperkenalkan identitas turunan dalam ekosistem aplikasi tersebut, yaitu Mozy Tru untuk layanan Single Lane Free Flow (SLFF) atau sistem transaksi tol nir sentuh, serta Mo vision untuk dashboard operasi dan pemeliharaan jalan tol.

Hutama Karya juga memperkuat fungsi Command Center Pengelolaan Tol agar mampu mendukung kebutuhan pemantauan operasional yang makin luas dan dinamis.

Direktur Utama Hutama Karya Koentjoro menyampaikan bahwa transformasi ini merupakan bagian dari komitmen perseroan dalam memperkuat kualitas layanan dan kesiapan operasional di tengah pertumbuhan jaringan jalan tol yang dikelola perusahaan.

“Bertambahnya ruas tol yang dikelola Hutama Karya menuntut sistem pengelolaan yang semakin tanggap, terintegrasi, dan selaras dengan perkembangan teknologi. Pembaruan command center dan rebranding aplikasi ini merupakan kelanjutan dari sistem yang sebelumnya telah kami bangun, kini dengan tampilan yang lebih modern, lebih mudah diakses, dan semakin relevan dengan kebutuhan operasional maupun pengguna jalan,” kata Koentjoro, Kamis (23/4).

"Melalui peresmian command center dan rebranding aplikasi ini, Hutama Karya menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pengelolaan jalan tol yang andal, modern, dan terintegrasi, sekaligus memperkuat pengalaman layanan yang semakin relevan dengan perkembangan operasional jalan tol di Indonesia,” imbuhnya. (mcr35/jpnn)