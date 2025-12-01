Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Hutama Karya Segera Bangun Gedung CMU RSUP Dr Sardjito, Perkuat Pelayanan Kesehatan

Senin, 01 Desember 2025 – 13:54 WIB
Hutama Karya Segera Bangun Gedung CMU RSUP Dr Sardjito, Perkuat Pelayanan Kesehatan - JPNN.COM
PT Hutama Karya (Persero) atau Hutama Karya resmi menandatangani kontrak pekerjaan konstruksi fisik Gedung Central Medical Unit (CMU) RSUP Dr. Sardjito, Yogyakarta pada Kamis (27/11). Foto: Dokumentasi Hutama Karya

jpnn.com, YOGYAKARTA - PT Hutama Karya (Persero) atau Hutama Karya resmi menandatangani kontrak pekerjaan konstruksi fisik Gedung Central Medical Unit (CMU) RSUP Dr. Sardjito, Yogyakarta.

Pembangunan fasilitas tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat pelayanan kesehatan rujukan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan wilayah penyangga.

Penandatanganan kontrak dilaksanakan di Ruang Bulat Gedung Administrasi Pusat RSUD dr Sardjito pada Kamis, 27 November 2025.

Baca Juga:

Pembangunan Gedung CMU dilakukan di kawasan RSUP Dr. Sardjito, Jl. Kesehatan Nomor 1, Sekip, Sleman – DIY.

Bangunan yang akan dibangun ini direncanakan terdiri dari dua lantai basement dan 14 lantai utama dengan target penyelesaian pada akhir tahun 2027.

Dalam pelaksanaannya, Hutama Karya menerapkan Building Information Modeling (BIM) berbasis ISO 19650, termasuk penyusunan BIM Execution Plan (BEP) serta pengelolaan dokumen konstruksi melalui Common Data Environment (CDE).

Baca Juga:

Sebagai pusat layanan terpadu, Gedung CMU dirancang untuk menghadirkan kapasitas lebih dari 250 bed layanan kritis yang mencakup ICU, HCU, ruang observasi, hingga unit resusitasi.

Fasilitas layanan bedah diperkuat melalui 21 ruang operasi mayor dan 6 ruang operasi minor yang terintegrasi dengan area pre-operasi dan post-operasi.

Hutama Karya segera membangun gedong CMU RSUP Dr. Sardjito, Yogyakarta setelah perusahaan resmi menandatangani kontrak pekerjaan fisik

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Hutama Karya  RSUP Dr Sardjito  pelayanan kesehatan  kontrak pekerjaan  infrastruktur  kesehatan  Mardiansyah 
BERITA HUTAMA KARYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp