Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Hutama Karya Targetkan Tol Betung - Jambi Rampung 2027, Lanjut ke Rengat

Jumat, 30 Januari 2026 – 14:10 WIB
Hutama Karya Targetkan Tol Betung - Jambi Rampung 2027, Lanjut ke Rengat - JPNN.COM
Gerbang Tol Pijoan. Foto: Hutama Karya.

jpnn.com, JAKARTA - PT Hutama Karya (Persero) terus mempercepat pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Tahap II pada koridor Betung - Tempino - Jambi sepanjang 170,70 kilometer. 

Proyek ini ditargetkan rampung sepenuhnya pada akhir tahun 2027 dan akan segera disambung dengan pembangunan ruas Tol Jambi - Rengat.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Mardiansyah menerangkan bahwa pembangunan ini bertujuan untuk memperkuat konektivitas antarporvinsi di Sumatera Selatan, Jambi hingga Riau guna efisiensi arus logistik. 

Baca Juga:

"Pembangunan koridor ini kami dorong agar konektivitas antardaerah semakin kuat dan manfaatnya dapat dirasakan lebih cepat oleh masyarakat serta pelaku usaha," terang Mardiansyah, Jumat (30/1/2026). 

Dia menambahkan saat ini beberapa segmen seperti Bayung Lencir - Tempino (34, 10 km) dan Tempino - Ness (18, 49 km) telah beroperasi tanpa tarif. 

Sementara pengerjaan fokus pada Seksi 1 dan Seksi 2 dengan perincian progres sebagai berikut: 

Baca Juga:

Seksi 1 (Betung - Tungkal Jaya), progres kontruksi mencapai 57,64 persen (Seksi 1A) dan 13,39 persen (Seksi IB). Ditargetkan selesai pada Kuartal I 2027.

Seksi 2 (Tungkal Jaya - Bayung Lencir), progres kontruksi berada di angka 22,03 persen (Seksi 2A) dan 22,37 persen (Seksi 2B) ditargetkan selesai pada Kuartal IV 2027.

Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Tahap II pada koridor Betung - Tempino - Jambi ditargetkan rampung akhir tahun 2027.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Hutama Karya  Tol Betung  rest area  UMKM 
BERITA HUTAMA KARYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp