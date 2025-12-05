HWB Purwakarta Diluncurkan Besok, 600 Unit, Harga Mulai Rp 98 Juta, Status SHM

jpnn.com - PURWAKARTA - Kabar gembira bagi masyarakat yang ingin mencari rumah dengan harga terjangkau. Hunian Warisan Bangsa (HWB) Purwakarta, sebuah kawasan hunian modern dengan standar kualitas terbaik di Jawa Barat akan diluncurkan besok, Sabtu, 6 Desember 2025.

Dikembangkan oleh KSO Hunian Warisan Bangsa dan didukung program kemitraan UMKM dari LippoLand, HWB Purwakarta hadir sebagai standar baru hunian yang terjangkau, layak huni dengan perencanaan kota yang matang.

"HWB Purwakarta hadir sebagai kota yang lengkap, dan siap menjadi tempat tinggal bagi lebih dari 30 ribu warga," ujar Manajemen HWB Purwakarta dalam keterangan resminya, Jumat (5/12).

Hunian di HWB Purwakarta ditawarkan mulai dari Rp 98 juta dengan status kepemilikan tanah SHM. Keluarga dapat memilih unit dengan satu, dua, atau tiga kamar tidur, masing-masing dirancang dengan tata ruang efisien, pencahayaan alami maksimal, sirkulasi udara yang baik, view jalan yang menarik, serta area parkir untuk mobil.

"Desain hunian ini menekankan kenyamanan, fungsi, dan kualitas hidup yang sustainable," bunyi pernyataan Manajemen HWB Purwakarta.

Disebutkan juga skema pembayaran dibuat ringan dan mudah dijangkau. Dengan tenor pembayaran hingga 20 tahun, keluarga dapat memiliki rumah dengan cicilan Rp 600 ribuan per bulan, flat 40 bulan, menjadikannya salah satu peluang kepemilikan penuh paling terjangkau di Jawa Barat, bahkan di seluruh Indonesia.

Keuntungan lainnya adalah pembelian rumah HWB ini bebas PPN dan bebas BPHTB. Tidak ada pajak properti saat pembelian, sehingga beban finansial keluarga sangat ringan.

Meskipun ditawarkan dengan harganya terjangkau, HWB Purwakarta tetap hadir sebagai kota yang terencana dengan infrastruktur dan fasilitas yang sudah lengkap diantaranya sudah terbangun Masjid, Toko MAMA, yaitu toko kebutuhan sehari-hari yang menyediakan kebutuhan harian, buah, sayur yang berkualitas, sekaligus perlengkapan rumah tangga.