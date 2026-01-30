Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

HWB Purwakarta Resmikan Masjid Tajug Istimewa Nusantara, Lingkungan Hidup Aktif Berkelanjutan

Jumat, 30 Januari 2026 – 17:17 WIB
HWB Purwakarta Resmikan Masjid Tajug Istimewa Nusantara, Lingkungan Hidup Aktif Berkelanjutan - JPNN.COM
HWB Purwakarta meresmikan Masjid Tajug Istimewa Nusantara, sebuah fasilitas religi yang menjadi simbol penguatan fungsi sosial dan spiritual bagi warga, Jumat (30/1). Foto: Dok. HWB Purwakarta

jpnn.com, JAKARTA - Hunian Warisan Bangsa (HWB) Purwakarta makin mempertegas posisinya sebagai kawasan hunian terjangkau yang hidup dan produktif.

Tepat pada Jumat (30/1), HWB Purwakarta meresmikan Masjid Tajug Istimewa Nusantara, sebuah fasilitas religi yang menjadi simbol penguatan fungsi sosial dan spiritual bagi warga di dalam kawasan.

Acara peresmian dihadiri langsung oleh Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein didampingi Camat Bungursari Wita Gusrianita, Kepala Desa Karangmukti H. Endin Jaenudin, serta Pembina Masjid & Yayasan Bakti Pertiwi Sejahtera KH. Mahfud Efendi. Hadir pula perwakilan manajemen HWB Purwakarta dan Lippoland.

Baca Juga:

"HWB Purwakarta bukan sekadar perumahan, melainkan kawasan hunian yang sudah berfungsi sejak awal. Fasilitas dasar, layanan keuangan, hingga pusat kebutuhan harian sudah beroperasi untuk menunjang kehidupan warga," kata Manajemen HWB Purwakarta dalam pernyataan resmi, Jumat (30/1).

Masjid yang berdiri di atas lahan 240 meter persegi ini mampu menampung hingga 150 jemaah.

Kehadirannya melengkapi ekosistem hunian yang sejak peluncurannya pada 6 Desember 2025 lalu.

Baca Juga:

"Kami berkomitmen menghadirkan lingkungan hidup yang aktif dan berkelanjutan, bukan sekadar perumahan murah," ungkapnya.

Hal itu menjadi bukti bahwa HWB Purwakarta menjawab tantangan kebutuhan rumah dengan harga mulai dari Rp98 juta dan status kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM).

HWB Purwakarta meresmikan Masjid Tajug Istimewa Nusantara, hadirkan lingkungan hidup aktif berkelanjutan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   HWB Purwakarta  Masjid Tajug Istimewa  Masjid  Masjid Tajug Istimewa Nusantara 
BERITA HWB PURWAKARTA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp