HWB Serang Diluncurkan 25 Juli 2026, Harga Rumah Mulai Rp 101 Juta

jpnn.com, SERANG - Hunian Warisan Bangsa atau HWB Serang akan resmi diluncurkan pada Sabtu, 25 Juli 2026. Peluncuran kawasan hunian baru di Banten tersebut akan dihadiri lebih dari seribu warga, tokoh masyarakat, keluarga, serta mitra sektor perumahan.

Dikembangkan oleh PT Hunian Warisan Bangsa dan didukung Program Kemitraan UMKM LippoLand, HWB Serang menawarkan konsep kawasan hunian modern, terjangkau, dan terintegrasi dengan fasilitas kebutuhan sehari-hari.

Hunian ini dipasarkan dengan harga mulai dari Rp 101 juta dan berstatus Sertifikat Hak Milik atau SHM. Pengembang juga menawarkan skema cicilan mulai dari sekitar Rp700 ribu per bulan dengan tenor pembayaran hingga 20 tahun.

Baca Juga: Siapa yang Tega Membuang Bayi Ini di Perumahan Grand Wisata

"Kehadiran HWB Serang diharapkan dapat menjawab kebutuhan rumah terjangkau di Kabupaten Serang, terutama bagi keluarga, karyawan, profesional muda, dan pelaku usaha yang bekerja di sekitar kawasan industri," ungkap Manajemen HWB Serang dalam keterangan resminya, Jumat (24/7).

Hunian ini dirancang sebagai kawasan township yang dalam jangka panjang dapat menjadi tempat tinggal bagi lebih dari 30 ribu warga.

Konsep pengembangannya tidak hanya berfokus pada pembangunan rumah, tetapi juga mencakup infrastruktur, fasilitas komersial, layanan kesehatan, ruang pertemuan, serta pusat aktivitas masyarakat.

Perencanaan tersebut ditujukan untuk membentuk komunitas yang stabil, aktif, dan terus berkembang. Penghuni diharapkan dapat memperoleh berbagai kebutuhan pokok tanpa harus menempuh perjalanan jauh keluar kawasan.

“Ini bukan sekadar proyek perumahan, tetapi komitmen untuk mendukung keluarga pekerja keras agar dapat tinggal lebih dekat dengan tempat kerja dalam lingkungan yang modern, aman, dan tertata,” lanjutnya.