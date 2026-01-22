jpnn.com - HWW –hospital without wall: lagi dicoba dilaksanakan di RSUP dr Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta. Kini sudah berjalan mencapai 30 persen –dua tahun lagi 100 persen.

HWW sendiri sudah lama berhasil dilaksanakan di –Anda sudah tahu: RSUD dr Iskak di Tulungagung, Jatim. RS itu selalu menjadi yang terbaik di Indonesia –dari kategori apa pun.

Tokoh di balik penerapan HWW di dua rumah sakit itu sama: seorang dokter dengan nama satu kata, Supriyanto. Su=baik. Priya=laki-laki. Pria yang baik.

Waktu muda ia terpilih sebagai dokter teladan tingkat nasional. Kelak, dari keberhasilannya memimpin rumah sakit terbaik selama 10 tahun berturut-turut membuahkan loncatan jabatan sangat tinggi. Menteri Kesehatan Budi Sadikin mengangkatnya jadi dirut RSCM di Jakarta.

"Ini kapal besar. Untuk membelokkannya agak lambat," katanya. Kemarin dr Supriyanto makan siang di rumah saya. Sajian yang disiapkan oleh menantu Pak Iskan tiga menu: sop buntut, lodeh ikan pe, dan brengkes tuna.

Anugerah lain: besok pagi dr Supriyanto meraih gelar doktor. Di Unair. Yakni doktor bidang manajemen kesehatan. Disertasinya mengenai HWW yang sudah dan sedang ia jalankan. Istimewanya: siapa tim penguji doktornya. Salah satunya: menteri kesehatan sendiri.

Saya sudah membaca disertasi itu. Kesimpulan saya: HWW sulit di-copy di tempat lain.

Kesimpulan saya itu tidak disetujui dr Supriyanto. Menurutnya HWW bisa diterapkan di rumah sakit lain.