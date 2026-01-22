Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Dahlan Iskan

HWW

Oleh: Dahlan Iskan

Kamis, 22 Januari 2026 – 07:29 WIB
HWW - JPNN.COM
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - HWW –hospital without wall: lagi dicoba dilaksanakan di RSUP dr Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta. Kini sudah berjalan mencapai 30 persen –dua tahun lagi 100 persen.

HWW sendiri sudah lama berhasil dilaksanakan di –Anda sudah tahu: RSUD dr Iskak di Tulungagung, Jatim. RS itu selalu menjadi yang terbaik di Indonesia –dari kategori apa pun.

Tokoh di balik penerapan HWW di dua rumah sakit itu sama: seorang dokter dengan nama satu kata, Supriyanto. Su=baik. Priya=laki-laki. Pria yang baik.

Baca Juga:

Waktu muda ia terpilih sebagai dokter teladan tingkat nasional. Kelak, dari keberhasilannya memimpin rumah sakit terbaik selama 10 tahun berturut-turut membuahkan loncatan jabatan sangat tinggi. Menteri Kesehatan Budi Sadikin mengangkatnya jadi dirut RSCM di Jakarta.

"Ini kapal besar. Untuk membelokkannya agak lambat," katanya. Kemarin dr Supriyanto makan siang di rumah saya. Sajian yang disiapkan oleh menantu Pak Iskan tiga menu: sop buntut, lodeh ikan pe, dan brengkes tuna.

Anugerah lain: besok pagi dr Supriyanto meraih gelar doktor. Di Unair. Yakni doktor bidang manajemen kesehatan. Disertasinya mengenai HWW yang sudah dan sedang ia jalankan. Istimewanya: siapa tim penguji doktornya. Salah satunya: menteri kesehatan sendiri.

Baca Juga:

Saya sudah membaca disertasi itu. Kesimpulan saya: HWW sulit di-copy di tempat lain.

Kesimpulan saya itu tidak disetujui dr Supriyanto. Menurutnya HWW bisa diterapkan di rumah sakit lain.

HWW –hospital without wall: lagi dicoba dilaksanakan di RSCM Jakarta. Kini sudah berjalan mencapai 30 persen –dua tahun lagi 100 persen.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Rscm  HWW  RSUD Tulungagung  dokter  Disway  Disway hari ini 
BERITA RSCM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp