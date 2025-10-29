HYDE Segera Wujudkan Konser Bersejarah di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi asal Jepang, HYDE segera menggelar konser bertajuk 'HYDE [INSIDE] Live 2025 World Tour' di Tennis Indoor Senayan, Jakarta pada Sabtu, 1 November 2025.

Konser tersebut akan menjadi satu-satunya show HYDE di Asia dalam rangkaian tur dunia 2025.

Vokalis legendaris L’Arc-enCiel, VAMPS, dan The Last Rockstars itu siap mengguncang, memberi momen langka dan bersejarah bagi penggemar rock Jepang di Indonesia.

Pemilihan Jakarta sebagai satu-satunya kota Asia menegaskan apresiasi HYDE untuk para penggemar Asia Tenggara, khususnya Indonesia, yang dikenal memiliki basis penggemar J-rock yang kuat dan loyal.

"Kami sangat bangga menghadirkan HYDE sebagai satu-satunya show di Asia dalam tur dunia tahun ini. Ini kehormatan besar bagi Indonesia dan momen spesial bagi penggemar rock Jepang di Asia Tenggara. Bersiaplah untuk malam yang akan menjadi sejarah, bagi yang belum membeli, saatnya amankan tiketnya sekarang juga,” ungkap Ahmad Satrio, Sound Rhythm.

Publik dapat menantikan malam penuh energi saat suara khas HYDE berpadu dengan pertunjukan panggung yang memukau, aransemen modern, tata cahaya sinematik, serta momen-momen yang dirancang khusus untuk Jakarta.

“The legend is back! HYDE INSIDE Live 2025 World Tour bukan hanya sekadar konser, tapi one of a kind experience di mana musik, emosi, dan kenangan menyatu dalam satu energi dan aksi panggung yang spektakuler. Get ready, Indonesia, HYDE is coming to blow your mind," tambah Lany Andini, Head of PR Mataloka Live.

Tiket HYDE [INSIDE] Live 2025 World Tour masih tersedia di hydejkt.com dengan harga mulai Rp 1 juta hingga Rp 2,75 juta.