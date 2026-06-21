Hydro Coco Hadirkan Kemasan Edisi Spesial Selebrasi Bola Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Direktur Kalbe Nutritionals Fanny Kurniati mengatakan bagi Hydro Coco, sepak bola bukan hanya sebuah olahraga, tetapi juga momen yang menghadirkan kebersamaan dan energi positif bagi masyarakat.

Hal itu diungkapkan Fanny saat Kalbe Nutritionals melalui Hydro Coco menggelar kampanye “Don’t Stop The Celebration”, Minggu (21/6).

Terinspirasi dari antusiasme para pencinta sepak bola dalam menyambut berbagai momen pertandingan sepanjang tahun, kampanye ini mengangkat semangat bahwa setiap momen layak dirayakan.

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Menurut Fanny, melalui kampanye Don't Stop The Celebration, Hydro Coco ingin menjadi bagian dari setiap selebrasi dan momen kebersamaan.

“Sejalan dengan semangat brand, kami percaya bahwa setiap perayaan adalah momen yang patut dinikmati bersama-sama,” ungkap Fanny.

Dia melanjutkan sebagai bagian dari kampanye “Don't Stop The Celebration”, Hydro Coco turut menghadirkan kemasan edisi spesial yang hadir dengan nuansa sporty dan terinspirasi oleh warna ikonik tim mancanegara, seperti Spanyol, Brasil, dan Argentina.

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Desain tersebut menjadi simbol semangat, antusiasme, dan euforia yang identik dengan berbagai perhelatan olahraga yang menyatukan jutaan penggemar.

Fanny mengatakan lebih dari sekadar tampilan baru, varian spesial ini bentuk inovasi Hydro Coco untuk gaya hidup aktif masyarakat Indonesia.