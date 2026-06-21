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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Hydro Coco Hadirkan Kemasan Edisi Spesial Selebrasi Bola Dunia

Minggu, 21 Juni 2026 – 16:04 WIB
Hydro Coco Hadirkan Kemasan Edisi Spesial Selebrasi Bola Dunia - JPNN.COM
Kalbe Nutritionals melalui Hydro Coco menggelar kampanye “Don’t Stop The Celebration”, Minggu (21/6). Foto: dok Kalbe

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Direktur Kalbe Nutritionals Fanny Kurniati mengatakan bagi Hydro Coco, sepak bola bukan hanya sebuah olahraga, tetapi juga momen yang menghadirkan kebersamaan dan energi positif bagi masyarakat.

Hal itu diungkapkan Fanny saat Kalbe Nutritionals melalui Hydro Coco menggelar kampanye “Don’t Stop The Celebration”, Minggu (21/6).

Terinspirasi dari antusiasme para pencinta sepak bola dalam menyambut berbagai momen pertandingan sepanjang tahun, kampanye ini mengangkat semangat bahwa setiap momen layak dirayakan.

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Menurut Fanny, melalui kampanye Don't Stop The Celebration, Hydro Coco ingin menjadi bagian dari setiap selebrasi dan momen kebersamaan. 

“Sejalan dengan semangat brand, kami percaya bahwa setiap perayaan adalah momen yang patut dinikmati bersama-sama,” ungkap Fanny.

Dia melanjutkan sebagai bagian dari kampanye “Don't Stop The Celebration”, Hydro Coco turut menghadirkan kemasan edisi spesial yang hadir dengan nuansa sporty dan terinspirasi oleh warna ikonik tim mancanegara, seperti Spanyol, Brasil, dan Argentina. 

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Desain tersebut menjadi simbol  semangat, antusiasme, dan euforia yang identik dengan berbagai perhelatan olahraga yang menyatukan jutaan penggemar.  

Fanny mengatakan lebih dari sekadar tampilan baru, varian spesial ini bentuk inovasi Hydro Coco  untuk  gaya hidup aktif masyarakat Indonesia.

Kalbe Nutritionals melalui Hydro Coco menggelar kampanye “Don’t Stop The Celebration”, Minggu (21/6).

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TAGS   Hydro Coco  Bola Dunia  Gaya Hidup  Sepak Bola 
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