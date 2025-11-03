Hylo Open 2025: Jonatan Christie Akhiri Tur Eropa dengan Senyuman

Senin, 03 November 2025 – 02:39 WIB

jpnn.com - Jonatan Christie kembali menunjukkan kelasnya di level dunia. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia itu sukses menutup tur Eropa dengan gemilang setelah menjuarai Hylo Open 2025.

Pada laga final yang digelar di Saarlandhalle, Saarbrucken, Jerman, Minggu (2/11/2025), Jojo -sapaan Jonatan- tampil dominan saat menghadapi wakil Denmark Magnus Johannesen.

Penampilan Impresif Jojo

Peraih emas Asian Games 2018 itu menang straight game 21-14, 21-14 dalam waktu 45 menit.

Kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan impresif Jonatan Christie dalam tur Eropa.

Gelar Kedua dalam Tur Eropa

Sebelumnya, suami Shania eks JKT48 itu juga berhasil merebut gelar juara Denmark Open 2025.

Raihan tersebut memastikan Indonesia membawa pulang satu trofi dari ajang Hylo Open 2025.

Indonesia Bawa Pulang Satu Trofi dari Hylo Open 2025

Di sektor lain, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani (ganda putra) serta Putri Kusuma Wardani (tunggal putri) harus puas finis sebagai runner up.

Bagi Jonatan Christie, kemenangan di Hylo Open 2025 bukan hanya tentang gelar, tetapi juga pembuktian bahwa dirinya masih menjadi salah satu tunggal putra paling konsisten di kancah internasional.(mcr15/jpnn)