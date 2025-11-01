Hylo Open 2025: Putri KW Ungkap Tantangan Melawan Pemain Azerbaijan Berdarah Indonesia

Sabtu, 01 November 2025 – 03:24 WIB

jpnn.com - Pebulutangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani memastikan langkah ke babak semifinal Hylo Open 2025.

Pemain yang karib disapa Putri KW itu menyingkirkan wakil Azerbaijan berdarah Indonesia Keisha Fatimah Azzahra di babak delapan besar.

Pemain berusia 23 tahun itu menang dua gim langsung dengan skor 21-18, 21-19, Kamis (31/10/2025) malam WIB.

Kemenangan Sulit Putri KW

Putri mengakui laga kali ini tidak berjalan mudah. Keisha tampil agresif dengan serangan cepat dan smes tajam yang sempat membuatnya berada di bawah tekanan.

"Alhamdulillah bisa meraih kemenangan di laga yang tidak mudah ini. Keisha bermain cukup bagus, ia memiliki smes yang kencang dan itu menyulitkan saya."

"Ada sedikit pressure yang saya rasakan," ucap pebulu tangkis kelahiran Tangerang itu.

Enggan Larut Dalam Euforia

Meski senang berhasil menembus semifinal Hylo Open 2025, Putri enggan larut dalam euforia.

Kini, peraih perunggu Kejuaraan Dunia 2025 itu fokus sepenuhnya menghadapi babak empat besar menghadapi wakil India Unnati Hooda.