Hylo Open 2025: Sabar/Reza Bikin Jagoan Malaysia Kocar-kacir, Unggulan Pertama Tumbang

Sabtu, 01 November 2025 – 03:07 WIB

jpnn.com - Pasangan ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani menciptakan kejutan besar di ajang Hylo Open 2025.

Sabar/Reza sukses menyingkirkan unggulan pertama asal Malaysia Aaron Chia/Soh Wooi Yik di babak perempat final, Kamis (31/10/2025) malam WIB.

Ganda putra ranking 11 dunia itu menang lewat pertarungan sengit tiga gim dengan skor 11-21, 21-14, 21-17.

Kemenangan Prestisius

Hasil ini tak hanya memastikan tiket ke semifinal, tetapi juga menjadi kemenangan prestisius mengingat Aaron/Soh merupakan pasangan peringkat dua dunia.

Sabar mengaku kemenangan ini terasa sangat spesial. Apalagi, dia merasa masih belum berada dalam kondisi fisik terbaik akibat cedera bahu yang dialaminya sejak French Open 2025.

"Sangat senang dan bersyukur di turnamen ketiga tur Eropa kami bisa menembus babak semifinal."

"Dengan kondisi saya yang tidak 100% karena ada sedikit kendala di bahu sejak French Open, jadi ini kemenangan yang sangat berharga," ucap Sabar.

Perjuangan Demi Tiket Semifinal Hylo Open 2025

Pasangan Indonesia itu sempat tertinggal di gim ketiga sebelum akhirnya mampu membalikkan keadaan.