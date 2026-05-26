JPNN.com - Teknologi - Internet

Hypernet dan Huawei e-Kit Perkuat Kolaborasi Hadirkan Solusi Jaringan Pintar untuk UMKM

Selasa, 26 Mei 2026 – 16:18 WIB
Hypernet dan Huawei menggelar acara “Empowering Smart Living Through Intelligent Network Solutions with Huawei e-Kit” yang digelar di Bali pada 21 Mei 2026. Foto: dok jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Hypernet Technologies bersama Huawei memperkuat kolaborasi strategis dalam menghadirkan solusi jaringan pintar, guna mendukung percepatan transformasi digital di Indonesia, khususnya bagi UMKM.

Kolaborasi itu diperkenalkan melalui acara bertajuk “Empowering Smart Living Through Intelligent Network Solutions with Huawei e-Kit” yang digelar di Bali pada 21 Mei 2026.

Kegiatan tersebut menjadi ajang bagi kedua perusahaan memperkenalkan teknologi jaringan modern, yang dirancang lebih mudah diimplementasikan oleh pelaku bisnis.

Dalam pemaparannya, Presales e-Kit Regional Bali & Lombok, Tri Setiawan mengatakan transformasi digital kini bukan lagi kebutuhan perusahaan besar semata.

Menurut dia, berbagai sektor industri membutuhkan infrastruktur jaringan yang andal agar mampu bersaing di era digital.

Dia menjelaskan solusi Huawei e-Kit hadir untuk menjawab kebutuhan bisnis skala menengah, yang membutuhkan sistem jaringan fleksibel dan mudah dikelola seiring perkembangan usaha.

Sementara itu, Regional Head Bali Hypernet Technologies, Ibnu Malik menilai kebutuhan jaringan yang intelligent, aman, dan praktis menjadi semakin penting, terutama bagi sektor dengan mobilitas tinggi seperti hospitality, retail, pendidikan, hingga layanan publik.

“Transformasi digital UMKM tidak cukup hanya hadir di marketplace atau media sosial. Mereka juga membutuhkan pondasi jaringan yang kuat di baliknya,” ujar Ibnu dalam keterangannya, Selasa (26/5).

Hypernet dan Huawei menghadirkan solusi jaringan pintar, guna mendukung percepatan transformasi digital di Indonesia, khususnya bagi UMKM.

TAGS   Hypernet Technologies  Huawei  UMKM  solusi jaringan pintar UMKM 
