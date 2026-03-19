Hypernet Technologies Merilis JOKO AI, Solusi Konfigurasi Jaringan Otomatis

Kamis, 19 Maret 2026 – 11:40 WIB
Peluncuran AI Agent oleh Hypernet Technologies. Foto: hypernet

jpnn.com, JAKARTA - Langkah baru diambil Hypernet Technologies dalam mendorong otomasi jaringan bagi pelaku usaha.

Lewat peluncuran AI agent bernama JOKO, perusahaan mencoba menyederhanakan proses teknis yang selama ini kerap menyita waktu operasional bisnis.

JOKO—singkatan dari Jaringan Operasional Kontrol Otomatis—diperkenalkan dalam acara Iftar Dinner bersama XLSMART for Business.

Baca Juga:

Solusi itu menjadi bagian dari Smart CPE (Customer Premises Equipment), yang menggabungkan kecerdasan buatan dengan manajemen infrastruktur jaringan.

Dalam demonstrasinya, JOKO tampil cukup praktis. Pengguna hanya perlu mengirimkan perintah melalui aplikasi Telegram.

Sistem AI kemudian menerjemahkannya menjadi instruksi teknis dan langsung mengeksekusi konfigurasi pada router yang dituju.

Baca Juga:

Proses yang biasanya membutuhkan intervensi manual kini bisa berlangsung otomatis dalam hitungan detik.

Sejumlah fitur disematkan untuk menjawab kebutuhan operasional, mulai dari penyesuaian bandwidth, pemblokiran akses situs tertentu, hingga pengaturan prioritas trafik jaringan.

Hypernet Technologies  AI Agent  Hypernet JOKO AI  Konfigurasi Jaringan Otomatis 
BERITA HYPERNET TECHNOLOGIES LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
