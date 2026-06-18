Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Internet

Hypernet Technologies Perkuat Kolaborasi Digital di BRAVO 500 Summit 2026

Kamis, 18 Juni 2026 – 08:06 WIB
Hypernet Technologies Perkuat Kolaborasi Digital di BRAVO 500 Summit 2026 - JPNN.COM
Hypernet Technologies di BRAVO 500 Summit 2026. Foto: hypernet

jpnn.com, JAKARTA - Hypernet Technologies memanfaatkan ajang BRAVO 500 Summit 2026, untuk memperkuat kolaborasi sekaligus mendorong percepatan transformasi digital di Indonesia.

Forum teknologi itu menjadi ruang bagi berbagai pemangku kepentingan untuk membahas pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), integrasi data, cloud, keamanan siber, Internet of Things (IoT), hingga konektivitas 5G.

Dalam kegiatan tersebut, Hypernet Technologies hadir melalui interactive booth, yang menjadi tempat berdiskusi dengan pelanggan dan mitra bisnis.

Baca Juga:

Isu yang dibahas mengenai berbagai kebutuhan transformasi digital, mulai dari konektivitas enterprise, cloud, cybersecurity, hingga managed services.

Perusahaan juga berpartisipasi dalam sesi mini studio untuk membahas pentingnya membangun fondasi infrastruktur digital yang kuat, agar pemanfaatan AI dapat berjalan secara aman dan berkelanjutan.

Komitmen Hypernet Technologies turut ditunjukkan melalui breakout session, yang menghadirkan CEO Hypernet Technologies Sudianto Oei sebagai pembicara.

Baca Juga:

Dia menyoroti tantangan sekaligus peluang implementasi AI di lingkungan perusahaan.

Menurut Sudianto, keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi AI, tetapi juga kesiapan infrastruktur digital, keamanan siber, serta integrasi data yang menjadi fondasinya.

Hypernet Technologies memanfaatkan ajang BRAVO 500 Summit 2026, untuk memperkuat kolaborasi sekaligus mendorong percepatan transformasi digital di Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Hypernet Technologies  kolaborasi digital  BRAVO 500 Summit 2026  Transformasi digital 
BERITA HYPERNET TECHNOLOGIES LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp