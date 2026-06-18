Hypernet Technologies Perkuat Kolaborasi Digital di BRAVO 500 Summit 2026

Kamis, 18 Juni 2026 – 08:06 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Hypernet Technologies memanfaatkan ajang BRAVO 500 Summit 2026, untuk memperkuat kolaborasi sekaligus mendorong percepatan transformasi digital di Indonesia.

Forum teknologi itu menjadi ruang bagi berbagai pemangku kepentingan untuk membahas pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), integrasi data, cloud, keamanan siber, Internet of Things (IoT), hingga konektivitas 5G.

Dalam kegiatan tersebut, Hypernet Technologies hadir melalui interactive booth, yang menjadi tempat berdiskusi dengan pelanggan dan mitra bisnis.

Isu yang dibahas mengenai berbagai kebutuhan transformasi digital, mulai dari konektivitas enterprise, cloud, cybersecurity, hingga managed services.

Perusahaan juga berpartisipasi dalam sesi mini studio untuk membahas pentingnya membangun fondasi infrastruktur digital yang kuat, agar pemanfaatan AI dapat berjalan secara aman dan berkelanjutan.

Komitmen Hypernet Technologies turut ditunjukkan melalui breakout session, yang menghadirkan CEO Hypernet Technologies Sudianto Oei sebagai pembicara.

Dia menyoroti tantangan sekaligus peluang implementasi AI di lingkungan perusahaan.

Menurut Sudianto, keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi AI, tetapi juga kesiapan infrastruktur digital, keamanan siber, serta integrasi data yang menjadi fondasinya.