JPNN.com - Otomotif - Mobil

Hyundai Bangun Pusat Riset Baterai EV, Gelontorkan Dana hingga Rp 13 Triliun

Selasa, 02 Desember 2025 – 07:53 WIB
Hyundai Motor Group. Foto: ridho

jpnn.com - Di tengah persaingan elektrifikasi yang makin sengit, Hyundai Motor Group memilih melangkah agresif.

Perusahaan asal Korea Selatan itu memulai pembangunan Future Mobility Battery Campus di Anseong— fasilitas riset raksasa yang digadang-gadang akan menjadi “otak” teknologi baterai Hyundai pada masa depan.

Investasinya tidak main-main: 1,2 triliun won atau setara Rp13,5 triliun.

Dana sebesar itu digelontorkan untuk membangun pusat R&D baterai komprehensif pertama Hyundai, yang ditargetkan rampung pada akhir 2026.

Future Mobility Battery Campus

Fasilitas pusat riset berdiri di atas lahan sekitar 197.000 meter persegi, dengan luas lantai total 111.000 meter persegi.

Kampus ini akan menjadi rumah bagi seluruh proses penting pengembangan baterai—mulai dari desain sel, rekayasa proses, hingga sistem kontrol terintegrasi.

Presiden dan Kepala Divisi R&D Hyundai Motor Group Heui Won Yang, menegaskan ambisi besar perusahaan melalui kampus tersebut.

TAGS   Hyundai  pusat riset baterai EV  Future Mobility Battery Campus  Mobil Hyundai 
