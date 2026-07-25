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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Hyundai Beri Kesempatan Anak Indonesia Dampingi Timnas di Piala AFF 2026

Sabtu, 25 Juli 2026 – 13:05 WIB
Hyundai Beri Kesempatan Anak Indonesia Dampingi Timnas di Piala AFF 2026 - JPNN.COM
PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) kembali membuka peluang bagi anak-anak Indonesia untuk menjadi Kids Escort ASEAN Hyundai Cup. Foto: HMID.

jpnn.com - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) kembali membuka peluang bagi anak-anak Indonesia untuk menjadi Kids Escort ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026.

Program tersebut dikemas melalui Kids Escort Test Drive yang berlangsung di Hyundai Motorstudio Senayan Park, Jakarta, pada 24-31 Juli 2026.

Cukup Ikut Test Drive dan Buat Video Kreatif

Peserta hanya perlu mengikuti sesi test drive bersama keluarga, kemudian membuat video kreatif mengenai pengalaman berkendara menggunakan mobil Hyundai dan mengunggahnya ke media sosial sesuai ketentuan.

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Keluarga dengan konten terbaik akan mendapat kesempatan mengantarkan anaknya menjadi Kids Escort Hyundai Cup 2026 saat pertandingan Timnas Indonesia melawan Vietnam di Stadion Pakansari, Bogor, pada 3 Agustus mendatang.

Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia Fransiscus Soerjopranoto mengatakan program tersebut diharapkan dapat menghadirkan pengalaman yang berkesan bagi anak-anak Indonesia.

"Kami ingin menghadirkan kesempatan bagi anak-anak Indonesia untuk menjadi bagian dari momen spesial bersama Tim Nasional Indonesia."

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"Harapannya, pengalaman tersebut menjadi kenangan berharga sekaligus menumbuhkan semangat serta kecintaan mereka terhadap sepak bola Indonesia," jelasnya.

Tak Hanya Masuk Lapangan Bersama Timnas

Anak yang terpilih nantinya juga akan memperoleh jersey Hyundai Cup, serta tiket pertandingan untuk satu anak dan dua pendamping.

PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) kembali membuka peluang bagi anak-anak Indonesia untuk menjadi Kids Escort ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026.

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TAGS   Piala AFF 2026  Hyundai  Timnas Indonesia  Kids Escort Timnas Indonesia  ASEAN Hyundai Cup 2026 
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