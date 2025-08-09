Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Komersial

Hyundai Bersama GM Mulai Mengembangkan Van Komersial Listrik Terbaru

Sabtu, 09 Agustus 2025 – 14:09 WIB
Hyundai Bersama GM Mulai Mengembangkan Van Komersial Listrik Terbaru
Ilustrasi van komersial listrik Hyundai ST1. Foto: hyundai

jpnn.com - Hyundai bersama General Motors (GM) memulai pengembangan mobil van komersial listrik yang diperuntukkan bagi pasar Amerika Tengah, Amerika Serikat, dan Amerika Selatan.

Kemitraan tersebut merupakan kelanjutan sebelumnya saat kedua perusahaan menyepakati kerja sama untuk manajemen rantai pasokan hingga desain kendaraan.

Selain mobil van listrik, Hyundai dan GM juga akan berkolaborasi untuk empat model kendaraan lainnya.

Meskipun van listrik menjadi satu-satunya yang berpotensi dipasarkan untuk AS.

Adapun empat model kendaraan lainnya yang dirancang Hyundai dan GM ialah SUV kompak, compact car, truk pikap kompak, dan pikap ukuran sedang.

Keempatnya ditawarkan dengan pilihan mesin hybrid (listrik dan bahan bakar), serta mesin pembakaran internal dengan target perilisannya mulai dilakukan pada 2028.

Mobil van listrik dengan penjualan dan pasar yang lebih luas saat ini belum ada detail yang terungkap.

Satu hal jelas mobil itu akan diproduksi di AS paling cepat pada 2028.

Hyundai bersama General Motors (GM) memulai pengembangan mobil van komersial listrik yang diperuntukkan bagi pasar Amerika Serikat

Hyundai  GM  General Motors  Hyundai GM Van listrik  van komersial listrik 
