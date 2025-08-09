Hyundai Bersama GM Mulai Mengembangkan Van Komersial Listrik Terbaru

Sabtu, 09 Agustus 2025 – 14:09 WIB

jpnn.com - Hyundai bersama General Motors (GM) memulai pengembangan mobil van komersial listrik yang diperuntukkan bagi pasar Amerika Tengah, Amerika Serikat, dan Amerika Selatan.

Kemitraan tersebut merupakan kelanjutan sebelumnya saat kedua perusahaan menyepakati kerja sama untuk manajemen rantai pasokan hingga desain kendaraan.

Selain mobil van listrik, Hyundai dan GM juga akan berkolaborasi untuk empat model kendaraan lainnya.

Baca Juga: Hyundai Stargazer Cartenz dan Cartenz X Mulai Diproduksi di Cikarang

Meskipun van listrik menjadi satu-satunya yang berpotensi dipasarkan untuk AS.

Adapun empat model kendaraan lainnya yang dirancang Hyundai dan GM ialah SUV kompak, compact car, truk pikap kompak, dan pikap ukuran sedang.

Keempatnya ditawarkan dengan pilihan mesin hybrid (listrik dan bahan bakar), serta mesin pembakaran internal dengan target perilisannya mulai dilakukan pada 2028.

Mobil van listrik dengan penjualan dan pasar yang lebih luas saat ini belum ada detail yang terungkap.

Satu hal jelas mobil itu akan diproduksi di AS paling cepat pada 2028.