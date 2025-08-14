Hyundai Catatkan Lebih dari 3.000 Unit SPK di GIIAS 2025, Stargazer Cartenz Paling Laris

Kamis, 14 Agustus 2025 – 11:41 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Hyundai Motor Indonesia (HMID) mencatatkan hasil positif sepanjang pameran otomotif GIIAS 2025.

President Director Hyundai Motors Indonesia, Ju Hun Lee pihaknya mengapresiasi antusiasme konsumen terhadap lini produk Hyundai.

Alhasil, Hyundai membukukan 3.017 unit Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) selama pameran otomotif yang digelar selama 11 hari itu.

"Capaian ini merupakan bentuk nyata antusiasme masyarakat akan kendaraan yang diproduksi secara lokal. Antusiasme ini terlihat dikarenakan kendaraan MPV ini hadir dengan beragam fitur canggih dan terkini," kaya Ju Hun dalam siaran persnya, Rabu (14/8).

Meski tidak disebutkan angka penjualan secara terperinci, tetapi Hyundai mengeklaim Stargazer Cartenz memimpin jumlah SPK tertinggi dari total penjualan selama GIIAS, diikuti oleh New CRETA dan All-New PALISADE.

Mobil itu bahkan menjadi primadona dan menyabet penghargaan Favourite Passenger Car MPV.

Diketahui, Hyunda meluncurkan 2 MPV itu secara global di GIIAS 2025.

Hyundai Cartenz dibekali fitur Hyundai Smart Cruise Control dengan Stop & Go, Front Parking Distance Warning, dan Built-in Navigation.