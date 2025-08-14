Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Hyundai Catatkan Lebih dari 3.000 Unit SPK di GIIAS 2025, Stargazer Cartenz Paling Laris

Kamis, 14 Agustus 2025 – 11:41 WIB
Hyundai Catatkan Lebih dari 3.000 Unit SPK di GIIAS 2025, Stargazer Cartenz Paling Laris - JPNN.COM
Hyundai Stargazer Cartenz. Foto: Hyundai

jpnn.com, JAKARTA - Hyundai Motor Indonesia (HMID) mencatatkan hasil positif sepanjang pameran otomotif GIIAS 2025.

President Director Hyundai Motors Indonesia, Ju Hun Lee pihaknya mengapresiasi antusiasme konsumen terhadap lini produk Hyundai.

Alhasil, Hyundai membukukan 3.017 unit Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) selama pameran otomotif yang digelar selama 11 hari itu.

Baca Juga:

"Capaian ini merupakan bentuk nyata antusiasme masyarakat akan kendaraan yang diproduksi secara lokal. Antusiasme ini terlihat dikarenakan kendaraan MPV ini hadir dengan beragam fitur canggih dan terkini," kaya Ju Hun dalam siaran persnya, Rabu (14/8).

Meski tidak disebutkan angka penjualan secara terperinci, tetapi Hyundai mengeklaim Stargazer Cartenz memimpin jumlah SPK tertinggi dari total penjualan selama GIIAS, diikuti oleh New CRETA dan All-New PALISADE.

Mobil itu bahkan menjadi primadona dan menyabet penghargaan Favourite Passenger Car MPV.

Baca Juga:

Diketahui, Hyunda meluncurkan 2 MPV itu secara global di GIIAS 2025.

Hyundai Cartenz dibekali fitur Hyundai Smart Cruise Control dengan Stop & Go, Front Parking Distance Warning, dan Built-in Navigation.

Hyundai membukukan lebih dari 3.000 unit Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) selama di GIIAS 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   hyundai stargazer cartenz  Hyundai  SPK  GIIAS 2025  HMID 
BERITA HYUNDAI STARGAZER CARTENZ LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp