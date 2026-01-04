Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Hyundai Creta Terbaru Segera Dirilis di Indonesia, Intip Bocorannya

Minggu, 04 Januari 2026 – 07:17 WIB
Hyundai Creta Terbaru Segera Dirilis di Indonesia, Intip Bocorannya - JPNN.COM
Siluet Hyundai Creta terbaru (2026). Foto: hyundai

jpnn.com, JAKARTA - PT. Hyundai Motors Indonesia (HMID) membuka awal tahun ini dengan langkah strategis menyiapkan kehadiran Hyundai Creta terbaru.

Penyegaran Creta menjadi sinyal keseriusan Hyundai untuk terus memperkuat posisinya di segmen SUV-B yang makin kompetitif.

Saat ini, Hyundai Creta menempati posisi kedua di kelas SUV-B dengan pertumbuhan penjualan sebesar 2,2 persen secara year-on-year (YoY).

Capaian tersebut menjadi modal penting bagi Hyundai untuk menghadirkan varian baru yang lebih relevan dengan kebutuhan konsumen Indonesia yang dinamis.

Hyundai Creta sendiri telah dikenal sebagai SUV dengan pilihan varian yang lengkap.

Model ditawarkan dalam sejumlah opsi, mulai dari Active, Trend, Style, Prime, Alpha, hingga varian sporty N Line dan N Line Turbo.

Kehadiran edisi terbaru akan makin melengkapi, sekaligus memberikan fleksibilitas lebih luas bagi konsumen dalam menentukan SUV pilihannya.

Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia, Fransiscus Soerjopranoto, menyebut posisi Creta saat ini menjadi bukti kepercayaan pasar.

Hyundai  Hyundai Creta Terbaru  spesifikasi Hyundai Creta 2026  Harga Hyundai Creta 
