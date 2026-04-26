Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Hyundai Dibayangi Penurunan Laba Operasional Pada Awal Tahun

Minggu, 26 April 2026 – 10:14 WIB
Head quarter Hyundai Motor Group di Korea Selatan. Foto: ridho

jpnn.com - Penurunan laba operasional membayangi kinerja Hyundai Motor Company pada awal 2026.

Meski masih mencatatkan pendapatan tertinggi untuk kuartal pertama, tekanan dari kebijakan tarif Amerika Serikat membuat profitabilitas perusahaan tergerus cukup dalam.

Dalam laporan kinerja kuartal I (Januari–Maret) yang dirilis Kamis, Hyundai membukukan laba operasional sebesar 2,51 triliun won, turun 30,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Baca Juga:

Penurunan dua digit terjadi di tengah kenaikan pendapatan sebesar 3,4 persen menjadi 45,94 triliun won.

Laba bersih pun ikut tertekan, menyusut 23,6 persen menjadi 2,58 triliun won.

Hyundai mengakui dampak tarif dari pasar Amerika Serikat menjadi faktor utama yang menggerus margin, meski permintaan terhadap model hybrid tergolong solid.

Baca Juga:

Margin laba operasional perusahaan tercatat berada di level 5,5 persen, mencerminkan tekanan biaya yang belum sepenuhnya terkompensasi oleh pertumbuhan penjualan di segmen elektrifikasi.

Secara volume, Hyundai menjual 976.219 unit kendaraan secara global selama kuartal pertama, turun 2,5 persen secara tahunan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Hyundai  Laba operasional Hyundai  tarif amerika serikat  laba Hyundai 
BERITA HYUNDAI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp