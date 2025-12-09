Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

?Hyundai Dukung Inovasi Bobibos, Pelajari Performa dan Durabilitas Mesin

Selasa, 09 Desember 2025 – 14:40 WIB
?Hyundai Dukung Inovasi Bobibos, Pelajari Performa dan Durabilitas Mesin - JPNN.COM
Pabrikan otomotif asal Korea Selatan, Hyundai menyambut positif inovasi bahan bakar nabati di Indonesia, salah satunya BOBIBOS. Foto: dok sumber

jpnn.com - Energi terbarukan menjadi angin segar bagi dunia otomotif. Ramah lingkungan dan tak tergantung dengan bahan bakar dari fosil bisa membuat Indonesia lebih sehat.

Pabrikan otomotif asal Korea Selatan, Hyundai menyambut positif inovasi bahan bakar nabati di Indonesia.

Saat ini sudah ada Pertamax Green, program B50 dan terbaru ada Bobibos yang masih menunggu regulasi pemerintah.

Baca Juga:

"Kami menyambut baik berbagai inovasi BBN di Indonesia. Inovasi seperti ini sejalan dengan komitmen global Hyundai, Progress for Humanity, serta upaya nasional menuju energi yang lebih ramah lingkungan," ujar Chief Operating Officer Hyundai Motors Indonesia (HMID) Fransiscus Soerjopranoto kepada wartawan, Selasa (9/12).

Menurut dia, riset lokal seperti Bobibos dan energi terbarukan lainnya sejalan dengan komitmen perusahaan. Hyundai juga menilai positif dalam mendukung transisi energi di Tanah Air.

"HMID akan terus mempelajari performa dan durabilitas kendaraan dengan bahan bakar inovatif tersebut, untuk memastikan standar global Hyundai tetap terjaga bagi konsumen," katadia.

Baca Juga:

Ke depan, lanjut dia, Hyundai akan mengikuti proses standarisasi dan kebijakan yang tetapkan pemerintah terkait energi terbarukan.

"Kami mendukung semua bentuk inovasi yang membawa inisiatif ramah lingkungan. Ke depan, Hyundai akan mengikuti proses standardisasi dan kebijakan yang ditetapkan oleh regulator terkait,” tambahnya.

Bobibos diklaim mampu menekan emisi gas buang hingga mendekati nol, sehingga lebih bersih dibandingkan bahan bakar fosil

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BOBIBOS  Hyundai  industri otomotif  Bahan Bakar  energi terbarukan 
BERITA BOBIBOS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp