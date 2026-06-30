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JPNN.com - Otomotif - Mobil

Hyundai i20 N Terbaru Ditengarai Masih Menawarkan Transmisi Manual

Selasa, 30 Juni 2026 – 06:44 WIB
Hyundai i20 N Terbaru Ditengarai Masih Menawarkan Transmisi Manual - JPNN.COM
Ilustrasi Hyundai i20 N. Foto: Hyundai

jpnn.com - Di tengah tren elektrifikasi dan makin ketatnya regulasi emisi, Hyundai tampaknya belum siap meninggalkan karakter khas mobil performanya.

Generasi terbaru Hyundai i20 N yang dijadwalkan meluncur pada 2027, bahkan diperkirakan masih menawarkan pilihan transmisi manual.

Sinyal itu sejalan dengan komitmen Hyundai untuk mempertahankan lini hot hatch entry-level.

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Bos Global Research and Development Hyundai, Manfred Harrer, menegaskan kehadiran i20 N di pasar Eropa tetap menjadi prioritas.

Model anyar tersebut diprediksi mengusung mesin 1.600 cc empat silinder yang dipadukan teknologi hybrid.

Kombinasi itu diharapkan mampu memenuhi standar emisi, tanpa menghilangkan sensasi berkendara yang selama ini menjadi identitas divisi N.

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Meski spesifikasi resminya belum diumumkan, gambaran i20 N generasi baru mulai bermunculan lewat rendering digital.

Salah satu detail yang paling mencuri perhatian ialah keberadaan tuas transmisi manual di konsol tengah.

Generasi terbaru Hyundai i20 N yang dijadwalkan meluncur pada 2027, bahkan diperkirakan masih menawarkan pilihan transmisi manual.

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TAGS   Hyundai  Hyundai i20 N  mobil transmisi manual  Hyundai i20 N manual 
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