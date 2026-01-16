Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Hyundai Jadi Sponsor Utama ASEAN Cup 2026, Timnas Indonesia Siap Unjuk Gigi

Jumat, 16 Januari 2026 – 11:09 WIB
Hyundai Jadi Sponsor Utama ASEAN Cup 2026, Timnas Indonesia Siap Unjuk Gigi - JPNN.COM
Hyundai Motor Asia memberikan dukungan terhadap perkembangan sepak bola dengan menjadi sponsor utama pada ASEAN Cup 2026. Foto: Dedi Sofian

jpnn.com, JAKARTA BARAT - Hyundai Motor Asia memberikan dukungan terhadap perkembangan sepak bola dengan menjadi sponsor utama pada ASEAN Cup 2026.

Pengumuman itu dilakukan bersamaan dengan undian resmi atau official draw yang digelar di Jakarta Barat pada Kamis (15/1).

Kehadiran produsen mobil asal Korea Selatan yang menjadi sponsor utama itu diharapkan bisa menarik perhatian jutaan penggemar sepak bola.

Baca Juga:

President of Hyundai Motor Asia Pacific, Don Romano mengatakan kompetisi sepak bola ini menandai sebuah tonggak penting seiring dengan diumumkannya official draw dan dimulainya hitung mundur menuju Hyundai Cup, yang membangkitkan antusiasme di seluruh ASEAN.

Dia optimistis Hyundai Cup 2026 mendapatkan sambutan positif dari seluruh masyarakat.

Sebab, kata dia, kompetisi ini menarik bagi konsumen Hyundai, terlebih partisipasi Timnas Indonesia.

"Melalui sinergi kami dengan ASEAN Football Federation, Hyundai Cup berperan sebagai sebuah platform yang kuat yang menyatukan masyarakat, mempertemukan jutaan penggemar di ASEAN sebagai satu keluarga. Kami menantikan perjalanan yang penuh keseruan menuju sebuah turnamen yang tak terlupakan,” ungkap Don Romano.

Dalam undian grup yang dilakukan, juara bertahan Vietnam akan menghadapi Singapura pada fase grup ASEAN Hyundai Cup 2026.

Hyundai Motor Asia memberikan dukungan terhadap perkembangan sepak bola dengan menjadi sponsor utama pada ASEAN Cup 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   ASEAN Cup  Hyundai Cup  Timnas Indonesia  Aff 
BERITA ASEAN CUP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp