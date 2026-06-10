Hyundai Kembali Recall Ribuan Unit Palisade, Ini Penyebannya

jpnn.com, AUSTRALIA - Hyundai Motors kembali melakukan penarikan kembali atau recall terhadap Palisade model 2025 yang dipasarkan di Australia.

Penarikan itu dilakukan menyusul adanya masalah pada sistem peringatan sabuk pengaman di kursi baris ketiga sisi kiri.

Otoritas transportasi Australia mengungkapkan masalah sistem tersebut dapat menyebabkan kendaraan gagal mendeteksi apakah sabuk pengaman telah terpadang dengan benar.

Dilaporkan Drive pada Selasa waktu setempat, sebanyak 1.083 unit Palisade yang terdampak saat ini berkode LX3 dan diproduksi sebagai model tahun 2025.

Dalam dokumen recall disebutkan bahwa kerusakan dapat terjadi akibat proses perakitan yang tidak sempurna pada kabel internal (wiring harness) di pengunci sabuk pengaman kursi baris ketiga sisi kiri.

“Akibat perakitan yang tidak tepat, kabel internal pada buckle sabuk pengaman kursi baris ketiga kiri dapat mengalami kerusakan. Kondisi ini berpotensi menghambat sistem kendaraan dalam mendeteksi apakah sabuk pengaman telah terkunci dengan benar,” demikian isi pemberitahuan tersebut.

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Pabrikan memperingatkan jika terjadi kecelakaan atau pengereman mendadak ketika sabuk pengaman tidak terpasang dengan benar, maka risiko cedera serius hingga kematian bisa terjadi.

Hyundai mengimbau pemilik kendaraan untuk memastikan lidah sabuk pengaman (seatbelt tongue) telah masuk sepenuhnya dan terkunci dengan baik pada buckle saat menggunakan kursi baris ketiga.