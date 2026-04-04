Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Hyundai Palisade Kena Recall Akibat Catat Jok Elektrik, HMID Buka Suara

Minggu, 12 April 2026 – 00:06 WIB
Hyundai Palisade Kena Recall Akibat Catat Jok Elektrik, HMID Buka Suara - JPNN.COM
Hyundai Indonesia buka suara terkait penarikan kembali atau recall pada Hyundai Palisade di Amerika Serikat. ilustrasi. Foto: Dedi Sofian

jpnn.com, JAKARTA - Hyundai Motors Indonesia buka suara terkait penarikan kembali atau recall pada Hyundai Palisade di Amerika Serikat karena masalah pada jok elektrik yang berakibat fatal.

Diketahui, Hyundai Palisade merupakan produk global yang diimpor langsung dari Korea Selatan. SUV premium 7 penumpang itu pun dipasarkan juga telah dijual di Indonesia.

Chief Operating Officer Hyundai Motors Indonesia Fransiscus Soerjopranoto menyampaikan bahwa perusahaan terus berkoordinasi dengan prinsipal untuk menentukan langkah yang tepat.

Baca Juga:

"Hyundai Motors Indonesia terus melakukan pemantauan secara aktif terhadap perkembangan isu ini dan berkoordinasi dengan prinsipal untuk memastikan langkah yang tepat," katanya saat dihubungi ANTARA dari Jakarta pada Jumat.

Pria yang akrab disapa Frans itu menegaskan komitmen perusahaan untuk memprioritaskan keselamatan pelanggan.

"Kami tetap berkomitmen untuk memprioritaskan keselamatan pelanggan, apabila di kemudian hari diperlukan langkah tertentu untuk pasar Indonesia, Hyundai Motors Indonesia akan menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Fransiscus.

Baca Juga:

Namun, Frans belum mengkonfirmasi dampak insiden berakibat fatal yang melibatkan Hyundai Palisade di AS terhadap mobil Hyundai Palisade yang telah dipasarkan di Indonesia.

Korea JoongAng Daily mewartakan bahwa Kementerian Transportasi Korea Selatan pada Selasa (24/3) mengumumkan penarikan kembali 58.000 SUV hybrid Hyundai Motor Palisade di seluruh negeri karena kekhawatiran keselamatan menyusul kecelakaan fatal yang melibatkan kendaraan itu di AS.

Hyundai Indonesia buka suara terkait penarikan kembali atau recall pada Hyundai Palisade di Amerika Serikat

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Hyundai Palisade  Recall Palisade  Hyundai Indonesia  suv hybrid 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp