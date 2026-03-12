Hyundai Perluas Layanan Subscribe, Pilihan Sewa Mobil Makin Beragam

jpnn.com, JAKARTA - Hyundai Motors Indonesia melakukan ekspansi layanan Subscribe, program berlangganan kendaraan dengan skema biaya bulanan transparan.

Melalui layanan itu pelanggan dapat menikmati penggunaan mobil Hyundai lengkap dengan berbagai biaya kepemilikan kendaraan konvesional.

Sebelumnya, Hyundai Subscribe menghadirkan dua lini kendaraan listrik, yaitu Hyundai Ioniq 5 dan Ioniq 5 N, sebagai representasi inovasi dan performa terbaik di segmen EV.

Seiring dengan komitmen untuk menjangkau spektrum konsumen yang lebih luas, Hyundai kemudian memperluas pilihan model melalui Hyundai KONA Electric dan Stragazer Cartenz.

Kehadiran dua produk itu untuk mengakomodasi kebutuhan mobilitas keluarga dan profesional muda.

Hyundai menghadirkan layanan Subscribe sebagai langkah strategis untuk menyediakan solusi mobilitas yang fleksibel, transparan, dan terintegrasi, sekaligus memberikan berbagai manfaat komprehensif bagi para pelanggannya.

Chief Operating Officer, Hyundai Motors Indonesia, Fransiscus Soerjopranoto mengungkapkan layanan itu sebagai penanda dimulainya pengalaman Hyundai Subscribe secara resmi.

Momen itu mencerminkan kepercayaan pelanggan terhadap solusi mobilitas yang sederhana, transparan, dan relevan dengan gaya hidup modern.