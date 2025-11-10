Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Hyundai Recall Ioniq 6 di Indonesia, Ini Penyebabnya

Senin, 10 November 2025 – 14:08 WIB
Hyundai Recall Ioniq 6 di Indonesia, Ini Penyebabnya - JPNN.COM
PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) baru saja mengumumkan penarikan kembali (recall) untuk model Ioniq 6 hasil tahun produksi 2022-2025. Foto: Hyundai

jpnn.com, JAKARTA - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) baru saja mengumumkan penarikan kembali (recall) untuk mobil listrik Ioniq 6 hasil tahun produksi 2022-2025.

Program tersebut merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam menjaga kenyamanan dan kepuasan pelanggan.

Penarikan itu dilakukan karena salah satu komponen charging door mengalami kendala.

Baca Juga:

Namun, Hyundai tidak tinggal diam. Melalui program pemanggilan kembali, Hyundai mengimbau kepada pelanggan untuk kendaraan dengan Vehicle Identification Number (VIN) tertentu untuk melakukan perbaikan.

Fransiscus Soerjopranoto, Chief Operating Officer Hyundai Motors Indonesia mengatakan inisiatif ini merupakan langkah antisipatif untuk memastikan setiap pelanggan Hyundai dapat terus menikmati pengalaman berkendara yang aman dan nyaman.

"Bagi kami, menjaga keandalan produk tidak berhenti setelah kendaraan dikirim ke pelanggan. Ini adalah proses berkelanjutan sebagai realisasi semangat myHyundaiCare dengan memastikan tanggung jawab Hyundai terhadap kualitas,” ujar Fransiscus dalam siaran persnya, Senin (10/11).

Proses pemeriksaan dan perbaikan dilakukan di bengkel resmi Hyundai di seluruh Indonesia, ditangani oleh teknisi tersertifikasi sesuai standar global Hyundai.

Baca Juga:

Perbaikan difokuskan untuk memastikan fungsi pintu pengisian daya berkeja optimal serta aman digunakan dalam berbagai kondisi.

Hyundai menyebut bahwa durasi pengerjaan diperkirakan sekitar 18 menit per unit, disesuaikan dengan kondisi kendaraan di lokasi.

PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) baru saja mengumumkan penarikan kembali (recall) untuk model Ioniq 6 hasil tahun produksi 2022-2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   hyundai ioniq 6  mobil listrik  recall  HMID 
BERITA HYUNDAI IONIQ 6 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp