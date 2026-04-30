Hyundai Recall Ribuan Unit Mobil, Ioniq 9 hingga Santa Fe Terdampak

Kamis, 30 April 2026 – 12:34 WIB
Hyundai Motors melakukan recall atau penarikan kembali terhadap sejumlah modelnya karena mengalami masalah pada panel instrumen. ilustrasi. Foto: PT Hyundai Motors Indonesia (HMID)

jpnn.com - Hyundai Motors melakukan recall atau penarikan kembali terhadap sejumlah modelnya yang dipasarkan di Australia.

Sebanyak 3.445 unit kendaraan harus ditarik dari pasaran karena mengalami masalah pada panel instrumen (instrument cluster).

Dilaporkan Drive pada Kamis waktu setempat, perangkat itu mengalami gangguan yang dapat menyebabkan tampilan informasi tidak muncul saat kendaraan digunakan.

Jika kondisi tersebut terjadi, pengemudi bisa kehilangan akses informasi penting seperti kecepatan kendaraan, indikator bahan bakar, hingga berbagai peringatan sistem keselamatan.

Ketiadaan informasi ini dinilai meningkatkan risiko kecelakaan karena dapat mengurangi kesadaran pengemudi terhadap kondisi kendaraan saat berkendara.

Pabrikan mobil asal Korea Selatan itu menyatakan akan menghubungi seluruh pemilik Kona, Tucson, Sonata, Santa Fe, Ioniq 9, dan Palisade yang terdampak untuk melakukan perbaikan.

Perbaikan dilakukan melalui pembaruan perangkat lunak tanpa biaya, yang dalam beberapa kasus dapat dilakukan secara over-the-air (OTA) atau dengan membawa kendaraan ke dealer resmi terdekat.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Hyundai dalam menjaga keselamatan konsumen serta memastikan seluruh kendaraan beroperasi sesuai standar yang ditetapkan. (Antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : Dedi Sofian

