Hyundai Resmi Jual SUV Listrik EO, Harganya Terjangkau

Kamis, 30 Oktober 2025 – 11:00 WIB

jpnn.com - Perusahaan patungan Beijing-Hyundai resmi merilis mobil listrik EO di pasar Tiongkok.

SUV kompak yang dijual mulai 119.800 yuang atau sekitar Rp 280 juta itu ditawarkan dalam tiga varian: Fun, Smart, dan Tech.



Dikutip dari CarsNewsChina, Kamis (30/10), mobil listrik ini dibangun di atas platform E-GMP, arsitektur global khusus kendaraan listrik milik Hyundai.

Ketiga varian yang dirilis memiliki jarak tempuh listrik murni hingga 540 kilometer berdasarkan standar CLTC.

Secara desain, lampu siang hari (daytime running light) Hyundai EO terinspirasi dari bentuk “kristal keberuntungan”, dengan motif digital angka “8” yang menjadi simbol keberuntungan dalam budaya Asia.

Mobil ini berukuran 4.615 mm panjang, 1.875 mm lebar, dan 1.675–1.698 mm tinggi, dengan jarak sumbu roda 2.750 mm.

Masuk ke kabin, Hyundai EO mengusung desain konsol tengah bertingkat tanpa panel instrumen LCD konvensional. Sebagai gantinya, mobil ini menggunakan head-up display untuk menampilkan informasi kendaraan.

Fitur menonjol lainnya adalah setir tiga palang dua warna, serta layar 27 inci (68,6 cm) beresolusi 4K yang terhubung untuk sistem infotainment dan tampilan penumpang. Area konsol tengah juga dilengkapi kompartemen penyimpanan tersembunyi, dua pad pengisian daya nirkabel, dan empat tempat gelas.

Untuk kenyamanan, Hyundai menyematkan berbagai fitur modern seperti sistem audio Bose, atap panoramik dengan tirai elektrik, kaca akustik berlapis ganda, pintu bagasi elektrik, serta beberapa mode berkendara yang bisa dipilih.