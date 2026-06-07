Hyundai Rilis Teaser i20 Gen IV, Kangen di Indonesia

Minggu, 07 Juni 2026 – 05:45 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Hyundai mulai memperlihatkan wujud i20 generasi keempat melalui gambar teaser yang dirilis oleh Hyundai Motor Brasil.

Hatchback andalan pabrikan Korea Selatan itu juga dipastikan akan diproduksi di Brasil, menandai langkah baru Hyundai untuk memperkuat pasar Amerika Latin.

Sorotan utama dari teaser tersebut berada di bagian depan mobil.

Hyundai menghadirkan desain yang lebih agresif dengan lampu LED Daytime Running Light (DRL) berbentuk huruf Y horizontal.

Sekilas desain tersebut mengingatkan pada tampilan Lamborghini Revuelto.

Desain anyar sekaligus memperkuat identitas visual Hyundai yang belakangan makin berani menghadirkan nuansa premium pada lini mobil kompaknya.

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Tampilan tersebut juga sejalan dengan foto-foto uji jalan yang sempat beredar sejak September tahun lalu.

Tak hanya bagian depan, perubahan juga terlihat pada desain bodi.