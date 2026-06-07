Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Hyundai Rilis Teaser i20 Gen IV, Kangen di Indonesia

Minggu, 07 Juni 2026 – 05:45 WIB
Hyundai Rilis Teaser i20 Gen IV, Kangen di Indonesia - JPNN.COM
Teaser Hyundai i20 generasi ke-IV. Foto: hyundai

jpnn.com, JAKARTA - Hyundai mulai memperlihatkan wujud i20 generasi keempat melalui gambar teaser yang dirilis oleh Hyundai Motor Brasil.

Hatchback andalan pabrikan Korea Selatan itu juga dipastikan akan diproduksi di Brasil, menandai langkah baru Hyundai untuk memperkuat pasar Amerika Latin.

Sorotan utama dari teaser tersebut berada di bagian depan mobil.

Baca Juga:

Hyundai menghadirkan desain yang lebih agresif dengan lampu LED Daytime Running Light (DRL) berbentuk huruf Y horizontal.

Sekilas desain tersebut mengingatkan pada tampilan Lamborghini Revuelto.

Desain anyar sekaligus memperkuat identitas visual Hyundai yang belakangan makin berani menghadirkan nuansa premium pada lini mobil kompaknya.

Baca Juga:

Tampilan tersebut juga sejalan dengan foto-foto uji jalan yang sempat beredar sejak September tahun lalu.

Tak hanya bagian depan, perubahan juga terlihat pada desain bodi.

Hyundai mulai memperlihatkan wujud i20 generasi keempat melalui gambar teaser yang dirilis oleh Hyundai Motor Brasil.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Hyundai  Hyundai i20  crossover  SUV Hyundai 
BERITA HYUNDAI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp