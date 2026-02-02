Hyundai Santa Fe Dapat Sambutan Positif, Minat SUV Kian Menguat

jpnn.com, JAKARTA - Hyunda Santa Fe terus mencuri perhatian sejak kehadirannya di pasar Indonesia pada 2024 lalu.

SUV Full-size pesaing Toyota Fortuner itu berhasil menarik minat masyarakat mulai dari desain, performa, efisiensi, hingga kenyamanan.

Kualitas mobil tersebut bahkan mendapatkan pengakuan dari media dan industri otomotif, baik di tingkat global maupun nasional.

Deretan penghargaan tersebut mencerminkan apresiasi terhadap kualitas produk yang konsisten dan relevan dengan kebutuhan konsumen modern.

Chief Operating Officer Hyundai Motors Indonesia, Fransiscus Soerjopranoto mengungkapkan respons positif terhadap Santa FE mencerminkan pergeseran preferensi konsumen Indonesia menuju SUV yang tidak hanya mengedepankan kenyamanan dan kepraktisan.

"Mobil ini juga menghadirkan karakter yang kuat dan relevan dengan gaya hidup modern," kata Fransiscus dalam siaran persnya, Selasa (2/2).

Pria yang akrab disapa Frans itu bahkan akan melakukan penyegaran pada Sante Fe dalam waktu dekat.

Itu dilakukan sebagai bagian dari komitmen pabrikan mobil asal Korea Selatan itu menjawab kebutuhan konsumen.