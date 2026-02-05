Hyundai Santa FE XRT Meluncur di IIMS 2026, Harga di Bawah Rp 1 Miliar

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) meluncurkan Santa FE XRT pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026, Kamis (5/2).

Kehadiran varian baru ini melengkapi posisi Hyundai sebagai merek dengan lini SUV paling lengkap di Indonesia.

President Director PT Hyundai Motors Indonesia, Kenny Lee mengatakan pihaknya terus memperkuat daya saingnya melalui skala dan kehadiran global yang solid, inovasi teknologi, serta fokus pada kebutuhan pelanggan.

Hal ini ditopang oleh portofolio powertrain yang lengkap—mulai dari mesin konvensional, hybrid, hingga teknologi elektrifikasi dan hidrogen—serta program penjualan dan purnajual yang berorientasi pada pelanggan.

"Di awal tahun ini kami menghadirkan sesuatu yang lebih berani dan berkarakter, yaitu Santa FE XRT yang diciptakan untuk mereka yang mencari petualangan yang berkelas,” kata Kenny Lee.

Secara desain, pesaing Toyota Fortuner itu hadir dengan karakter paling berani dan tangguh.

Baca Juga: Hyundai Tucson dan Santa Fe Bermasalah di Baut Batang Piston

Mengusung semangat “Adventure with Class”, SUV ini dirancang untuk profesional urban dan keluarga modern yang menginginkan kenyamanan premium sekaligus kapabilitas nyata untuk berbagai kebutuhan perjalanan.

Santa FE XRT menampilkan peningkatan visual dan fungsional yang menegaskan karakter SUV yang lebih tangguh.