Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Hyundai Siapkan Ioniq V dengan 2 Pilihan Teknologi Elektrifikasi

Senin, 11 Mei 2026 – 10:07 WIB
Hyundai Siapkan Ioniq V dengan 2 Pilihan Teknologi Elektrifikasi - JPNN.COM
Hyundai Ioniq V yang mejeng di di ajang Beijing Auto Show 2026. Foto: Hyundai Motor

jpnn.com, TIONGKOK - Hyundai akan menawarkan Ioniq V dalam dua pilihan teknologi elektrifikasi, yakni battery electric vehicle (BEV) dan extended-range electric vehicle (EREV).

Informasi tersebut terungkap setelah Hyundai Ioniq V muncul dalam dokumen regulasi Kementerian Industri dan Teknologi Informasi China (MIIT).

Carnewschina pada Sabtu, melaporkan mobil tersebut yang bermain di kelas sedan listrik itu dikembangkan khusus untuk pasar China.

Baca Juga:

Secara desain, Hyundai Ioniq V mengusung bodi fastback rendah bergaya sedan serta dilengkapi pintu frameless, pelek aerodinamis berukuran besar, dan lampu belakang lebar bergaya “star-track”.

Beijing Hyundai menyebut model ini dikembangkan langsung oleh tim desain Hyundai di China dan dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan konsumen lokal.

Sedan ini berukuran panjang 4900 mm, lebar 1890 mm, dan tinggi 1470 mm, dengan jarak sumbu roda 2900 mm.

Baca Juga:

Dokumen MIIT menunjukkan Hyundai menggunakan platform E-GMP global dengan dua pilihan powertrain untuk Ioniq V, yakni versi BEV murni dan EREV.

Varian listrik murni menggunakan arsitektur tegangan tinggi 800V untuk mendukung pengisian ultra-cepat.

Hyundai Ioniq V akan ditawarakan dalam dua pilihan teknologi elektrifikasi. Simak selengkapnya di sini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Hyundai Ioniq V  mobil listrik  sedan listrik  sedan EREV  Elektrifikasi  BEV 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp