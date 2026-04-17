Hyundai Siapkan Lagi Sejumlah Mobil Baru, Pasti Akan Tergaket-kaget

jpnn.com, JAKARTA - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) mengumumkan tengah mempersiapkan sejumlah mobil baru untuk dirilis kepada publik di tanah air.

Setidaknya ada tiga model yang sudah melakukan studi pasar di Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Chief Operating Officer HMID Fransiscus Soerjopranoto saat ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Kamis (16/4).

Dia mengatakan sejumlah produk baru itu akan hadir dirilis pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

"Kami sedang menyiapkan beberapa produk baru, nanti di GIIAS 2026 ada kejutan dari kami. Apakah itu dalam bentuk produk dan lain sebagainya, itu pasti teman-teman akan terkaget-kaget," katanya.

Menurut Fransiscus, perusahaan sedang mengkaji model kendaraan yang cocok dipasarkan di Indonesia.

"Kalau produk kami lagi mengkaji produk apa yang cocok dibawa ke Indonesia. Sudah dalam studi untuk pasar di Indonesia," tegasnya.

Meski begitu, Frans belum membocorkan informasi mengenai sistem penggerak model-model mobil yang sedang dikaji untuk dibawa ke pasar Indonesia.