Otomotif

Hyundai Staria Bertransformasi Jadi Mobil Listrik, Intip Spesifikasinya

Selasa, 13 Januari 2026 – 20:13 WIB
Hyundai Staria Bertransformasi Jadi Mobil Listrik, Intip Spesifikasinya
Hyundai kembali menambah jajaran kendaraan listriknya dengan memperkenalkan Staria Electric di ajang Brussels Motor Show 2026. Foto:(ANTARA/Hyundai Global)

jpnn.com - Hyundai kembali menambah jajaran kendaraan listriknya dengan memperkenalkan Staria Electric di ajang Brussels Motor Show 2026.

Laman resmi Hyundai Global, Selasa (13/1) mengatakan kehadiran mobil listrik itu menegaskan komitmen Hyundai terhadap pengembangan kendaraan ramah lingkungan dengan teknologi mutakhir.

Desain mobil tersebut masih mempertahankan ciri khas satu lengkungan (one curve design) yang menjadi daya tarik utama pada versi bertenaga konvensional.

Pabrikan otomotif asal Korea Selatan itu menyebut konsep desain mobil tersebut dengan tema "Inside-Out", yang menekankan pendekatan inovatif.

Ruang interior menjadi prioritas utama sebelum menyesuaikan desain eksterior di sekitarnya.

Salah satu elemen desain yang menjadi perhatian ialah garis pinggangnya.

Posisi garis tempat logam bertemu kaca dibuat sangat rendah, menghasilkan jendela berukuran besar yang memberikan visibilitas luar biasa bagi pengemudi sekaligus menciptakan suasana kabimn terang dan lapang.

Meski demikian, fitur itu bisa meningkatkan beban kerja sistem pendingin udara (AC), terutama saat kondisi cuaca panas.

Hyundai kembali menambah jajaran kendaraan listriknya dengan memperkenalkan Staria Electric di ajang Brussels Motor Show 2026.

