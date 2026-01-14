Hyundai Staria Electric, MPV Listrik Bongsor dengan Jarak Tempuh 400 Km

Rabu, 14 Januari 2026 – 11:31 WIB

jpnn.com, JERMAN - Hyundai Motor Company kembali menambah jajaran mobil listriknya melalui kehadiran Staria Electric di Brussels Motor Show 2026.

Mobil di kelas multi-purpose vehicle (MPV) itu menggabungkan mobilitas bebas emisi dengan menetapkan standar baru bagi gaya hidup modern.

President & CEO, Hyundai Motor Europe, Xavier Martinet mengungkapkan pihaknya terus memperluas lini kendaraan listrik untuk memenuhi kebutuhan mobilitas harian di Eropa.

"Staria Electric menghadirkan keunggulan EV yang memadukan ruang dan fleksibilitas khas Staria, sistem bertegangan tinggi dan interior yang telah disempurnakan,” ungkap Xavier dalam siaran persnya, Rabu (14/1).

Kehadiran mobil ramah lingkungan itu menandai dimulainya era baru MPV serba listrik Hyundai, dengan menempatkan kabin lapang dan fungsionalitas harian sebagai inti konsepnya.

Dirancang untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan operator shuttle, Staria Electric menghadirkan mobilitas bebas emisi knalpot ke dalam segmen.

Ruang kabin berukuran lega dengan nuansa terbuka dan keleluasaan dalam bergerak menjadi inti daya tarik Staria Electric.

Lantai flat , dimensi interior yang lebar, serta tata letak kursi menghadirkan atmosfer layaknya lounge, sehingga penumpang dapat bersantai dan bergerak dengan leluasa.