JPNN.com - Otomotif - Mobil

Hyundai Tucson dan Santa Fe Bermasalah di Baut Batang Piston

Senin, 01 September 2025 – 19:01 WIB
Ilustrasi logo Hyundai. Foto: ridho

jpnn.com - Hyundai Motor America mengumumkan penarikan kembali (recall) untuk model Tucson dan Santa Fe produksi 2025 dan 2026.

Kampanye recall dilakukan karena adanya masalah pada baut batang piston (connecting rod) yang berpotensi tidak kencang dengan benar selama proses perakitan.

Menurut laporan, baut yang longgar tersebut dapat menyebabkan berbagai masalah serius.

Pemilik kendaraan mungkin akan mendengar suara ketukan yang tidak biasa dari mesin.

Dalam skenario terburuk, baut longgar bisa menyebabkan kerusakan pada mesin secara tiba-tiba dan berakhir pada hilangnya tenaga penggerak.

Jika batang piston sampai merusak blok mesin, hal itu bisa menyebabkan kebocoran oli yang berisiko memicu kebakaran saat bersentuhan dengan komponen mesin panas.

Penarikan secara spesifik mencakup kendaraan produksi Hyundai Motor Manufacturing Alabama, dengan rincian, Hyundai Tucson (model 2025 & 2026) produksi antara 5 Februari 2025 hingga 7 Agustus 2025.

Lalu, Hyundai Santa Fe (model 2025 & 2026) produksi antara 18 Februari 2025 hingga 8 Agustus 2025.

Hyundai Motor America mengumumkan penarikan kembali (recall) untuk model Tucson dan Santa Fe produksi 2025 dan 2026.

