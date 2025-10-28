Hyundai Venue Punya Varian Diesel Otomatis, Cus Tanpa Drama

Selasa, 28 Oktober 2025 – 08:25 WIB

jpnn.com - SUV kompak Venue, model andalan Hyundai yang dikenal lincah dan stylish, kini hadir dalam versi diesel otomatis.

Langkah ini bukan sekadar eksperimen. Hyundai menjawab permintaan konsumen yang menginginkan mobil irit bahan bakar khas diesel, tetapi tetap praktis untuk harian.

Venue varian diesel otomatis tersedia untuk trim HX5 dan HX10, sementara versi manual 6-percepatan masih bertahan di HX2, HX5, dan HX7.

Di balik kapnya, Venue dibekali mesin 1.5 liter diesel bertenaga 114 Hp dengan torsi 250 Nm—cukup untuk melibas tanjakan tanpa drama.

Kini dengan transmisi otomatis, pengemudi tinggal injak gas dan nikmati performa tanpa pusing oper gigi.

Desain Venue terbaru juga berubah signifikan. Posturnya makin gagah, lebih tinggi 48 mm, lebih lebar 30 mm, dan punya jarak sumbu roda 20 mm lebih panjang dari versi sebelumnya.

Hasilnya, kabin terasa lebih lapang dan stabil di jalan.

Masuk ke dalam, aura modern langsung terasa. Dua layar besar 12,3 inci terpampang di dasbor: satu untuk panel instrumen digital, satu lagi untuk hiburan.