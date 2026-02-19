Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Hyundai–KIA Siap Gempur Pasar! Deretan Mobil Baru Meluncur Tahun Ini

Kamis, 19 Februari 2026 – 05:49 WIB
Hyundai–KIA Siap Gempur Pasar! Deretan Mobil Baru Meluncur Tahun Ini - JPNN.COM
Tampilan model konsep Kia EV5 Foto: KIA

jpnn.com, JAKARTA - Hyundai dan Kia bersiap meramaikan pasar otomotif global dengan serangkaian model baru dan versi penyegaran sepanjang tahun ini.

Strategi tersebut dilakukan untuk memperkuat lini mobil listrik (EV), sekaligus menjaga daya saing model bermesin bensin dan hybrid yang masih diminati konsumen.

Hyundai berencana menghadirkan beberapa model penting, termasuk versi listrik dari van multifungsi andalannya, Hyundai Staria.

Baca Juga:

Kehadiran Staria EV akan memperluas portofolio elektrifikasi Hyundai yang selama ini didominasi sedan dan SUV.

Model diperkirakan menawarkan performa baterai kompetitif serta fitur konektivitas modern, dengan target pasar keluarga hingga kebutuhan komersial.

Selain itu, Hyundai juga menyiapkan versi desain ulang dari sedan kompak Hyundai Avante dan SUV populer Hyundai Tucson.

Baca Juga:

Avante generasi terbaru diprediksi membawa peningkatan efisiensi bahan bakar serta sistem bantuan pengemudi yang lebih canggih dibanding generasi sebelumnya.

Sementara itu, Tucson akan memperoleh pembaruan desain menyeluruh.

Hyundai dan Kia bersiap meramaikan pasar otomotif global dengan serangkaian model baru dan versi penyegaran sepanjang tahun ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Hyundai  KIA  Hyundai - KIA  Kia EV3  Hyundai Staria 
BERITA HYUNDAI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp