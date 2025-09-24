I-Hajj Syariah Fund Berangkatkan Kader TBC ke Tanah Suci

jpnn.com, JAKARTA - PT IIM melalui program Reksa Dana Haji Syariah (I-Hajj Syariah Fund) kembali memberangkatkan 90 jemaah umrah ke Tanah Suci, di antaranya tiga kader dan dua Patient Suporter (PS) dari PR Konsorsium Penabulu - Stop TB Partnership Indonesia (STPI) pada Selasa (23/09).

Kader-kader tersebut berasal dari Jakarta Timur, Tangerang, Malang, Palembang, hingga Medan.

Pemberangkatan ini menjadi bentuk penghargaan kepada para kader yang tanpa pamrih membantu upaya penanggulangan tuberkulosis (TBC) di Indonesia.

Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mengatasi TBC. Data Kementerian Kesehatan 2024 menunjukkan Indonesia menempati peringkat kedua jumlah kasus TBC tertinggi di dunia.

Tingginya angka kasus ini menuntut peran aktif kader yang setiap hari bersinggungan langsung dengan pasien dan lingkungan berisiko tinggi.

Komisaris Independen PT IIM M. Yani menegaskan komitmen perusahaan dalam memberikan dukungannya kepada para kader yang berada di garda terdepan penanggulangan TBC.

“Mereka bekerja di lapangan dengan risiko tinggi tertular, tetapi tetap setia mendampingi pasien dan mengedukasi masyarakat. Melalui program Reksa Dana I-Hajj Syariah Fund, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi nyata atas dedikasi mereka, sekaligus memberi kesempatan untuk menunaikan ibadah umrah sebagai bentuk penghargaan,” ujar Yani.

Yani menjelaskan bahwa PT IIM melalui Reksa Dana I-Hajj Syariah Fund secara berkelanjutan mengadakan program umrah untuk memberikan apresiasi kepada individu yang berperan aktif membantu sesama meski menghadapi keterbatasan ekonomi.