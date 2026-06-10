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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

I League Rilis Lis Stadion, Persija Daftarkan GBK dan JIS Jadi Kandang Musim Depan

Rabu, 10 Juni 2026 – 16:16 WIB
I League Rilis Lis Stadion, Persija Daftarkan GBK dan JIS Jadi Kandang Musim Depan - JPNN.COM
Suporter memberikan dukungan kepada pemain Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (28/11). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta masih belum memiliki kandang tetap untuk mengarungi Super League 2026/2027.

Macan Kemayoran kembali mendaftarkan dua stadion sekaligus, yakni Jakarta International Stadium (JIS) dan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), sebagai venue kandang musim depan.

Kondisi tersebut terungkap setelah operator kompetisi I League merilis hasil evaluasi stadion yang diajukan oleh 18 klub peserta Super League 2026/2027 dalam proses Club Licensing Cycle 2025/26.

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Persija menjadi satu dari hanya dua klub yang mengajukan lebih dari satu stadion.

Situasi tersebut menunjukkan Persija masih berpotensi menjalani musim dengan berpindah-pindah markas.

Dalam beberapa musim terakhir, Persija memang kerap menggunakan lebih dari satu stadion untuk menggelar laga kandang karena berbagai pertimbangan operasional dan jadwal penggunaan venue.

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Selain Persija, Dewa United Banten FC juga mengajukan dua stadion sekaligus, yakni Banten International Stadium (BIS) dan Stadion Indomilk Arena.

Akan tetapi, kedua venue tersebut juga digunakan oleh klub lain.

I League merilis daftar stadion yang didaftarkan 18 klub untuk Super League 2026/2027. Persija Jakarta diketahui mendaftarkan dua stadion, GBK dan JIS.

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TAGS   Persija  Persija Jakarta  I League  Liga Indonesia  BRI Super League 2026 
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