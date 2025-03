I Said I Love You First, Perayaan Kisah Cinta Selena Gomez dan Benny Blanco

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Selena Gomez dan produser musik Benny Blanco merilis album kolaborasi pertama mereka berjudul "I Said I Love You First".

Album ini merayakan kisah cinta pasangan tersebut dan memberikan perspektif unik kepada penggemar mengenai hubungan mereka.

Dalam keterangan pers dari Universal Music, album ini menampilkan beberapa single yang telah dirilis sebelumnya, seperti "Scared of Loving You", balada pop yang ditulis oleh Selena, Benny, dan pemenang GRAMMY, FINNEAS.

Selain itu, ada "Call Me When You Break Up" yang menampilkan Gracie Abrams, penyanyi-penulis lagu yang juga dinominasikan untuk GRAMMY.

Salah satu lagu menarik lainnya adalah "Sunset Blvd", yang terinspirasi dari kencan pertama Selena dan Benny, di jalan ikonik Hollywood.

Lagu ini dilengkapi dengan video musik yang disutradarai oleh kolaborator lama Gomez, Petra Collins.

Baca Juga: Selena Gomez Ungkap Kebahagiaan Setelah Dilamar Benny Blanco

Album ini terbentuk secara alami dari kenyamanan mereka saat bekerja sama secara kreatif, menghasilkan karya seni yang mencerminkan pengalaman pribadi keduanya.

"I Said I Love You First" menjadi simbol hubungan mereka yang erat dan penuh inspirasi.