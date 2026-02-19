I Wayan Sudirta Resmi Jadi Ketua Umum IKA Program Doktor Hukum UKI 2025-2030, Simak Pidatonya, Pakai Frasa Berdampak Nyata

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Dr. I Wayan Sudirta secara resmi dikukuhkan menjadi Ketua Umum Ikatan Alumni Program Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Legilator PDI Perjuangan Dapil Provinsi Bali itu menjalani proses pelantikan dirinya bersama jajaran pengurus IKA PDH UKI Periode 2025-2030 di Ruang Seminar, Lantai 3 Kampus AB, UKI, Jakarta, Kamis (19/2/2026) siang.

Pada acara pelantikan IKA PDH UKI itu hadir antara lain Rektor UKI Prof Prof. Angel Damayanti, Ketua Program Doktor Hukum UKI Prof Dr. John Pieris, Dekan Fakultas Hukum UKI Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H,M.H dan sejumlah pengurus IKA PDH UKI serta undangan.

Wayan yang merupakan Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Dapil Provinsi Bali itu dalam pidato pelantinya mengajak seluruh elemen alumni untuk merapatkan barisan, menyatukan langkah, dan berkolaborasi secara dinamis guna memastikan IKA PDH UKI menjadi organisasi yang berdampak nyata, berwibawa, dan disegani di kancah nasional.

Adapun pidato lengkap Dr. I Wayan Sudirta selaku Ketua Umum IKA PDH UKI Periode 2025-2030 pada tanggal 19 Februari 2026 di Ruang Seminar, Kampus AB UKI sebagai berikut:

Om Swastiastu,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,