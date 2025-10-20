Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan

i3L Business Challenge 2025 Diikuti Ratusan Siswa, Ini Daftar Para Juara

Senin, 20 Oktober 2025 – 16:16 WIB
i3L Business Challenge 2025 Diikuti Ratusan Siswa, Ini Daftar Para Juara - JPNN.COM
Para siswa SMA dari berbagai kota di Indonesia sebagai pemenang ajang i3L Business Challenge (iBC) 2025 di kampus i3L University, Jakarta, pada Sabtu (18/10). Foto: Dok. i3L University

jpnn.com, JAKARTA - Ratusan siswa SMA dari berbagai kota di Indonesia menampilkan ide dan strategi bisnis berkelanjutan dalam ajang i3L Business Challenge (iBC) 2025 yang digelar di kampus i3L University (formerly Indonesia International Institute for Life Sciences), Jakarta, pada Sabtu (18/10).

Kompetisi tahunan tersebut menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengasah kemampuan berpikir strategis serta berinovasi di bidang bisnis.

Mengangkat tema Strategizing Sustainable Beauty, i3L Business Challenge tahun ini berkolaborasi dengan Skin Game, brand kecantikan lokal yang dikenal atas komitmen terhadap praktik bisnis etis dan berkelanjutan.

Baca Juga:

Melalui kerja sama itu, para peserta diajak memahami bagaimana prinsip keberlanjutan dapat diintegrasikan ke dalam strategi pertumbuhan bisnis di industri kecantikan.

Kompetisi tersebut diikuti oleh 37 tim dari 27 sekolah di 9 kota, melibatkan lebih dari 150 siswa SMA dari berbagai daerah di Indonesia.

Sebanyak 22 tim terbaik melaju ke babak final untuk mempresentasikan ide bisnis di hadapan dewan juri yang terdiri dari dosen i3L University serta perwakilan Skin Game, termasuk CEO Michella Ham dan Managing Director Sulfina.

Baca Juga:

Selain kompetisi utama, acara juga menghadirkan talkshow inspiratif bersama Michella Ham, yang berbagi pengalaman dalam membangun brand kecantikan lokal dengan pendekatan berkelanjutan tanpa mengorbankan potensi pertumbuhan.

Sesi tersebut memberikan wawasan praktis kepada peserta mengenai peluang dan tantangan industri kecantikan yang terus berkembang.

Ratusan siswa SMA dari berbagai kota di Indonesia menampilkan ide dan strategi bisnis berkelanjutan dalam ajang i3L Business Challenge (iBC) 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   i3L University  i3l  i3L Business Challenge 2025  iBC 2025 
BERITA I3L UNIVERSITY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp