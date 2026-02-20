Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

IAW Minta Audit BPK untuk Memperkuat Akuntabilitas Pengadaan

Jumat, 20 Februari 2026 – 13:56 WIB
IAW Minta Audit BPK untuk Memperkuat Akuntabilitas Pengadaan - JPNN.COM
Gedung BPK.. ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Indonesian Audit Watch (IAW) mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit tematik khusus terhadap pengadaan pompa air di DKI Jakarta.

Lembaga itu menilai belanja pompa belum pernah diperiksa secara mendalam dalam satu dekade terakhir.

Sekretaris Pendiri IAW, Iskandar Sitorus, mengatakan skala anggaran yang digelontorkan sangat besar, tetapi belum diimbangi akuntabilitas yang memadai.

Baca Juga:

Dia memperkirakan Jakarta, telah menghabiskan lebih dari Rp 20 triliun dalam 10 tahun terakhir untuk penanganan air dan banjir.

“Selama dokumen kontrak masih tersimpan rapat dan publik hanya diberi tahu bahwa semuanya baik-baik saja, pertanyaan tidak akan pernah berhenti,” ujar Iskandar, Kamis (19/2).

IAW mencatat, dalam APBD 2025 alokasi program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase serta sumber daya air mencapai Rp 4,3 triliun.

Baca Juga:

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 704 miliar dialokasikan khusus untuk operasi dan pemeliharaan stasiun pompa.

Untuk 2026, Pemprov Jakarta menganggarkan Rp 3,64 triliun untuk pengendalian banjir, ditambah proyek multitahun senilai Rp 2,62 triliun yang mencakup penambahan 63 unit pompa baru.

IAW mengusulkan audit BPK guna memperkuat akuntabilitas pengadaan pompa di DKI Jakarta.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   IAW  Audit BPK  BPK  pengadaan barang 
BERITA IAW LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp