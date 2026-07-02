Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

IAW Minta PDIP Kritik Kebijakan Jokowi, Seperti Persoalan Rempang

Sabtu, 04 Juli 2026 – 00:02 WIB
IAW Minta PDIP Kritik Kebijakan Jokowi, Seperti Persoalan Rempang - JPNN.COM
Presiden ke-7 RI Jokowi. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) Iskandar Sitorus menilai perdebatan politik semestinya diarahkan mengkritisi substansi kebijakan yang berdampak langsung ke rakyat.

Menurut dia, PDI Perjuangan seharusnya bisa mengkritisi Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) dari sisi warisan kebijakan. Contohnya, sengkarut investasi di Rempang-Galang.

Menurutnya, PDIP dan PSI tak perlu saling serang berkaitan simbol yang pada praktik tak menyentuh persoalan mendasar rakyat.

Baca Juga:

"Sekarang itu perang simbol yang dangkal, sementara persoalan substantif seperti warisan tata kelola yang bermasalah di Rempang-Galang nyaris tidak tersentuh," kata Iskandar dalam keterangannya, Jumat (3/7).

Iskandar mengatakan proyek pembangunan Rempang Eco-City yang digagas era Jokowi menyisakan persoalan serius dalam aspek tata kelola. 

Dia melanjutkan proyek tersebut sejak awal dipromosikan sebagai investasi besar senilai Rp 174 triliun dari Xinyi Group dan diklaim bakal membuka puluhan ribu lapangan kerja.

Baca Juga:

Namun dalam perkembangannya, kata Iskandar, Ombudsman RI menemukan sejumlah maladministrasi dalam pengembangan kawasan Rempang.

Mulai dari tidak diakuinya keberadaan Kampung Tua secara layak, belum tuntasnya status hukum lahan, percepatan penetapan proyek tanpa persiapan memadai, hingga penanganan penolakan warga yang menimbulkan rasa takut.

Sekretaris Pendiri IAW Iskandar Sitorus menilai PDIP semestinya mengarahkan kritik ke kebijakan era Jokowi ketimbang membahas safari politik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PDIP  PSI  Rempang  Jokowi  Kebijakan Jokowi 
BERITA PDIP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp