JPNN.com - Nasional - Humaniora

Ibadah Raya HUT ke-165 HKBP Akan Digelar di GBK Senayan

Selasa, 31 Maret 2026 – 15:09 WIB
HKBP siapkan ibadah raya HUT ke-165 di GBK, target 100 ribu jemaat hadir. Foto: HKBP

jpnn.com, JAKARTA - Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) mematangkan persiapan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-165 yang akan digelar di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada 18 Oktober 2026.

Ibadah raya tersebut ditargetkan dihadiri lebih dari 100 ribu jemaat dari berbagai negara.

Ketua Umum Panitia Nasional HUT HKBP ke-165 Effendi MS Simbolon mengatakan, panitia telah menggelar rapat pleno ketiga guna memastikan kesiapan acara yang akan berlangsung sekitar enam bulan mendatang.

Baca Juga:

"Seluruh bidang terlibat, termasuk para pembina, penasihat, serta praeses dari berbagai wilayah,” ujar Effendi di Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Dia menjelaskan, proses persiapan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan berbagai distrik, seperti Jakarta, Banten, Bekasi, hingga wilayah lain yang turut berpartisipasi secara daring dalam koordinasi.

Menurut Effendi, progres persiapan menunjukkan perkembangan positif, terutama setelah panitia melakukan peninjauan langsung ke kawasan GBK guna melihat kesiapan lokasi.

Baca Juga:

"Kami juga sudah melakukan site visit ke GBK dan mulai merasakan irama persiapan. Bulan depan akan ada pleno lanjutan untuk menetapkan pedoman pelaksanaan,” katanya.

Perayaan ini menjadi momentum syukur atas perjalanan panjang HKBP yang telah melayani jutaan jemaat di berbagai negara, sekaligus mencerminkan perjalanan iman lintas generasi selama lebih dari satu abad.

